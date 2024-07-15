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SON DAKİKADAÜ-SEN'den BEACH CLUB açıklaması

Üstel: İstikrar var oldukça, hizmet durmayacak

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Başbakan Ünal Üstel, Karpaz bölgesinde vatandaşla bir araya geldi. Üstel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikrar var oldukça, hizmet durmayacak" dedi.
Üstel: İstikrar var oldukça, hizmet durmayacak

Üstel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Cennet köşemiz Karpaz’da, bakanlarımız ve milletvekilimizle birlikte haftasonu yoğun bir mesai yaptık.

Kumyalı, Ziyamet, Derince, Boltaşlı, Gelincik, Derince, Avtepe, Kaleburnu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy, Yeşilköy ve Kaplıca’da partililerimiz ve bölge halkımızla kucaklaştık.

Her gittiğimiz yerde verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için yürekten teşekkürü aldık, desteğimizi teyit ettik.

Altapısını bitirdiğimiz kırsal kesim arsaları, tamamladığımız ana yollar, kirada oturanlara sağladığımız puan açılımı…

Ne söz verdiysek, yaptık ve ekledik:

İSTİKRAR VAR OLDUKÇA, HİZMET DURMAYACAK

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