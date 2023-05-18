Üstel: Kadınlarımızın gösterdiği çaba, bizim için çok değerli

Kermeste konuşma yapan Zerrin Üstel, "Kermesin düzenlenmesi için kadınlarımızın gösterdikleri çaba bizim için çok değerli. Bu vesileyle bu anlamlı günün gerçekleşmesinde vesile olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kermesi ziyaret ederek burada bir konuşma yapan Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi Kadın kollarının yıllardır yapmış olduğu bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve buradan elde edilecek gelirin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bağışlanacağını ifade ederek Kermesin gerçekleşmesinde emeği geçen herekese teşekkür etti.