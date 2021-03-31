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Üstel: “Kaliteli hizmet için Güzelyurt Hastanesi bir an önce tamamlanmalı”

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, bugün Güzelyurt Hastanesi inşaatını, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni ardından Cengiz Topel Hastanesini ziyaret etti.
Üstel: “Kaliteli hizmet için Güzelyurt Hastanesi bir an önce tamamlanmalı”

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, bugün Güzelyurt Hastanesi inşaatını, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni ardından Cengiz Topel Hastanesini ziyaret etti.

Üstel, Güzelyurt hastanesinin bitirilmesi için nelerin gerekli olduğuna dair incelemelerde bulunarak, hedeflerinin ülke ve bölge için gerekli olan bu hastaneyi bir an önce bitirmek olduğunu vurguladı.

Bakan Üstel, hastane inşaatındaki son durumla ilgili bilgiler aldı.

Bakan Üstel, ülke ve bölge için önemli olan bu hastanenin büyük bir ihtiyacı gidereceğine vurgu yaparak, hastanenin bitirilmesi için bütçede bir kalem olmadığını gözlemlediklerini, hastaneyi bitirmek için ne kadarlık bir bütçe gerektiğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Bölge halkının daha kaliteli bir hizmet alması için söz konusu hastanenin bitirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Üstel, hastane inşaatında ufak tefek sıkıntılar tespit ettiklerine işaret ederek, bunların giderilmesi için teknik ekiple çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Bakan Üstel, Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne de giderek yerinde incelemelerde bulundu. Sorumlu Hekim Dr. Şebnem Benar, üst katta tedavi gören hastalar için asansör ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulundu. Benar, göz muayene aleti ihtiyaçları olduğunu da kaydetti.

Bakan Üstel, kendisine iletilen taleplerin karşılanması ve bütçesi için gerekli görüşmeleri yapacağını en erken zamanda temini için harekete geçileceğini söyledi.

Son olarak Cengiz Topel Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Üstel, Başhekim Dr. Zafer Hıdıroğlu'ndan bilgiler aldı.

Hıdıroğlu, zaman zaman jeneratör de sorun yaşandığını, daha donanımlı bir ultrason ve kulak burun boğaz için kullanılacak tıbbi malzeme ihtiyaçları olduğunu, personel konusunda talepleri olduğunu kaydetti.

Bakan Üstel, bölgeye önemli bir hizmet veren hastanede hekim ve teknik hizmet veren kadro ihtiyaçları, daha donanımlı bir ultrason cihazı, tıbbi malzeme ve jeneratör sıkıntısının giderilmesi için gerekli adımın atılacağını söyledi.

Üstel, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığını, PCR merkezi sayılarının artacağını belirtti.

Bakan Üstel ayrıca hastane ve sağlık merkezlerini yerinde ziyaret ederek tüm eksiklikleri yerinde incelemeye devam edeceğini kaydetti.

Bakan Üstel’e ziyaretlerinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit eşlik etti.

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