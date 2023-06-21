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Üstel: Kamuda Haziran maaşları Cuma günü ödeniyor, Salı günü idari tatil

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Başbakan Ünal Üstel, “Kamuda Haziran maaşları Cuma günü ödeniyor. Salı gününe düşen arife günü idari tatil olacak.” dedi.
Üstel: Kamuda Haziran maaşları Cuma günü ödeniyor, Salı günü idari tatil

Başbakan Ünal Üstel, Salı'ya denk gelen arife gününün, kamu çalışanlarına idari tatil verileceğini açıkladı. 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’ni kabulünde konuşan Üstel, kamu çalışanlarının maaşlarının Cuma günü ödeneceğini de kaydetti. 

Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin Pazartesi günü son toplantısını gerçekleştireceğini de belirtti. 

3 günlük Kurban Bayramı, arife gününün tatil olması ve hafta sonunun birleştirilmesiyle 6 gün olacak. 

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