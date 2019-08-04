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Üstel: "Kapalı Maraş'taki envanter çalışması, Osmanlı'ya ait olduğunun teyidi için yapılıyor"

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Turizm Bakanı Üstel, Kapalı Maraş'ta gerçekleşen envanter çalışmalarının, bölgenin Osmanlı'ya ait olduğunun teyidi için yapıldığını ifade etti.
Üstel: "Kapalı Maraş'taki envanter çalışması, Osmanlı'ya ait olduğunun teyidi için yapılıyor"

KKTC'de 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verilmişken, Turizm Bakanı Ünal Üstelönce Ankara sonra da İstanbul'da temaslarda bulundu. Üstel, Türkiye'den ayrılmadan önce de CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'a konuştu.

"Maraş'ın esas sahibi Osmanlı" diyen Üstel, turizmde gelecek yıllara dair hedeflerini ve Ankara'dan beklentilerini de paylaştı. Üstel, Yunanistan Başbakanı'nın suçlamalarına da sert tepki gösterdi.

“AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU OLARAK BU AÇIKLAMALARI YAPTI”

Yunanistan Başbakanı Konstandinos Miçotakis’in geçtiğimiz günlerde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i ziyareti sonrası yaptığı açıklamaları eleştiren Bakan Üstel, “Sayın Miçotakis yeni Başbakan oldu. O coşkuyla da Avrupa’nın şımarık çocuğu olarak bu açıklamaları yaptı” dedi.

“HRİSTİYAN ALEMİNE ŞİRİN GÖZÜKMEK İSTEDİ”

Üstel, Yunanistan Başbakanı’na yönelik sözlerini “Sırf Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Hristiyan alemine şirin gözükmek için, Avrupa’ya şirin görünmek için böyle bir açıklama yaptı; çok yersiz ve yanlış” diyerek sürdürdü, “Bugüne kadar madem ki Türkiye işgalciydi, neden müdahale etmedi?” diye sordu.

LİDERLER GÖRÜŞMESİ… “NETİCE BEKLEMİYORUZ”

Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin 9 Ağustos’ta gerçekleştirecekleri gayrı resmi görüşmeden netice beklemediklerini belirten Bakan Üstel, görüşmeye ilişkin görüşünü şöyle özetledi:

 “Federasyon görüşmeleri bizim masamızdan kalkmıştır ama dünya bir kez daha görsün, o görüşme olacak ama Rum bir kez daha çözümsüzlük vurgusunu orada yine kanıtlayacak. Bu görüşmeden sonra bizim oturacağımız masada da iki devletli bir çözüm esas alınacak. Garantörlük kırmızı çizgimizdir, pazarlık konusu değildir.”

KAPALI MARAŞ… “ENVANTER ÇALIŞMALARI SONRASI DÜNYAYA BİR TAKIM DUYURULAR YAPILACAK”

Kapalı Maraş’a ilişkin başlatılan envanter çalışmalarına da değinen Üstel, “Maraş’ın esas sahibi Osmanlıdır. Bunun bir kez daha teyit edilmesi için envanter çalışması yapılıyor. Envanter çalışması bittikten sonra, dünyaya bir takım duyurular yapılacak” ifadelerinde bulundu.

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