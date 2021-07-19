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Üstel: Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı Sağduyuya Davet Ediyorum

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
Üstel: Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı Sağduyuya Davet Ediyorum

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın ek mesaiye gelmeme eylemine değinen Bakan Üstel, pandemiyle mücadele edilen, iki bayramı birlikte kutladığımız bu önemli dönemde eylemin yapılmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek şunları kaydetti;

‘19 Temmuz tarihi bizim için önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’nın ülkemize ziyareti var. Yarın 20 Temmuz Barış Harekatı, bu yıl mübarek Kurban Bayramı ile birlikte kutluyoruz. Bu vesileyle ilk önce Tüm Kıbrıs Türk halkının ve Müslüman Aleminin bayramını kutlarım.Bugün Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret edip görüş alışverişinde bulunmak üzere buradayız. Hemşire ve Ebeler Sendikası eylem başlatmış durumdadır. Bugüne kadar sağlığı siyasete bulaştırmak istemedik.

Bugün ülkemiz adına önemli. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın Meclis’te konuşması var .Bugün eylem yapılacak olması beni derinden üzdü. Ek mesailer gerekçe gösterilerek siyaset kokan bir eylem yapılıyor. Dünyayı sarsan bir Covid-19 salgını var 16 aydır bizde mücadele veriyoruz.

Ekip arkadaşlarım ve sağlık çalışanları ile sağlıkta hizmet eden herkesle ülkeyi bir daha kapatmamak adına mücadeleyi sürdürüyoruz.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası bayramda 9 tatil günü boyunca hastanelerde ek görev almama kararı almıştır.

Ülkemizde elbette ekonomik sıkıntılar da meydana gelmiştir. Maliye Bakanlığı da bu konularda zorluk yaşıyor. Sağlıkta gecikmenin olmaması ve gününde ödemeler için sürekli Maliye ile istişare içindeyiz.

4 aylık bir ek mesai geriliği var ancak unutmamak gerekiyor özel bir süreçten geçiyoruz. Sendikalarla her zaman diyalogtan yanayız.

Sendikanın eylemde 2. Gerekçesi pandemi taşımacılığı 2012 den beri devam eden hemşirelerin bulundukları yere ulaşmaları için yapılan bir uygulama. Biz maliye ile sürekli görüşüyoruz ancak Maliye Bakanlığı anayasaya aykırı olduğu için bu taşımacılığın yapılamayacağını söylüyor ancak biz bununda kavgasını veriyoruz. Ekonomik sıkıntılar olmasa Maliyede bu masrafları karşılayacaktır.

3. Gerekçeleri ise kadro artırımı talepleri var. Bu durum teşkilat yasasının değişmesi ve kadroların artması ile sağlanabilir. Meclise yasayı gönderdik bu yaz aylarında da görüşmeleri devam edecek. Teşkilat Yasası yenilenmesi ve kadroların artması bir süreç gerektirmektedir.

Kadrolar dolu olduğu için alım yapamıyoruz. Risk ödemeleri konusunda da görüşmeler olacak. 9 günlük tatilde pandemi sürecinde ülkeyi kapatmamak için çabalarken bu durum tekrar ediyorum bizi üzdü.

Sendikayı sağduyuya davet ediyorum. Geldiğimiz noktada ortalama her gün 100 pozitif hasta pandemi hastanesinde teşhis edilerek karantinada ya da hastanede tedavileri yapılmaktadır. Böyle bir zamanda eylem yapmanın ne anlama geldiğinin takdirini halkımıza bırakıyorum.

Biz fedakarlıkların farkındayız. Üst kurul kararı doğrultusunda bugünden itibaren pozitif olup semptomları az olan kişileri el bilekliği ile doktor kontrolünde evde geçirmelerinin de önünü açmış bulunmaktayız.

Burada fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz herşeye rağmen diyalogtan yanayız. Bu zor süreçten birlik ve beraberlikle çıkacağımızdan eminim.’

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