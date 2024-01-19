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Üstel, kimse keyfi zam yapamayacak dedi

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bir ziyareti sırasında fiyatlarla ilgili devlet kurumları için yapılan son düzenlemeyi kamuoyu ile paylaştı.
Üstel, kimse keyfi zam yapamayacak dedi

Üstel, gerek kooperatif iştirakleri gerekse de ülkedeki fiyat dengesini sağlamak için var olan devlet kurum ve kuruluşlarının fiyat artırma yetkilerini başbakanlık altında topladıklarını açıkladı.

“Binboğa, levazım, TÜK bu ülkede fiyat konusunda dengedir. Kar amacı gütmezler” diyen Üstel, şöyle konuştu:

"Koop- süt bir anda bir fiyat artışı yapmıştır. Kendileriyle konuşuyoruz. Fiyatı düşürecekler. Mecburlar. Bir taraftan insanların rahatlatılmaya ve alım güçlerini  korumaya çalışırken, diğer yandan kuruluşlarımızın fiyat artışlarıyla ilgili dün uzun bir toplantı yaptık. Radikal tedbirlerle ve yasal çerçevede, yetki Başbakanlıkta olacak ve kimse keyfi zam yapamayacak. Başbakanlıkta öyle bir kurul kurduk. Daha etkin denetim de yapacağız."

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