Üstel, KKTC Akdeniz coğrafyasından Dünya’ya açılacak tarımsal bir kapı olacak

Başbakan Ünal Üstel, KKTC‘nin Akdeniz coğrafyasından Dünya’ya açılacak tarımsal bir kapı olacağını belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel Çiftçiler Günü nedeni ile mesaj yayımladı.

Üstel mesajında şöyle dedi:

“Çiftçilerimiz, Ülkemizin , ekonomik yönde kalkınması ve refah düzeyinin artmasından tutunda sofralarımıza kadar ulaşan her türlü sebze ile meyvenin üretiminde alın teri dökerek bizlere ulaşmasını sağlayan ve bu yolda yoğun emek sarf eden emekçi kesimlerin başında gelmektedir.

Ülkemizin bir ada ülkesi olması hasebi ile bir kez daha görülüyor ki tarımsal ve Hayvansal üretimin önemi bu pandemi döneminde daha da anlaşılmıştır.

Tarım ve hayvancılık alanında ‘Milli Üretime’ dayalı bir yol izleyerek dışa bağlı olmadan gelişen, büyüyen KKTC için son derece önem arz etmektedir.

Bu yönde ülkemizde çiftçiye ve üreticiye verilen önemin arttırılması, ürettikleri ürünlerin hak edildiği şekilde tüketim pazarlarına ulaştırılması, KKTC tarım ve hayvancılığının gelişmesi konusunda büyük gelişim sağlanacaktır.

Türkiye’den gelen suyun en kısa zamanda ülke genelinde sulama kanallarının tamamlanması ile birlikte sadece Kıbrıs’ta değil Akdeniz coğrafyasından Dünya’ya açılacak tarımsal bir kapı olacaktır. Hükümet olarak tarıma, hayvancılığa ,çiftçiye yönelik desteklerimiz bu yönde artarak devam etmektedir.”

Başbakan Üstel ,tarlada, bağda, bahçede hayatımızın her evresinde ihtiyacımız olan ürünleri alın teri ile toprağı yoğurarak sofralarımıza ulaştıran tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.