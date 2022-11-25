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Üstel: “KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”

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Başbakan ve UBP Başkanı Ünal Üstel İskele'de kurulan pazarı ziyaret etti...
Üstel: “KKTC güçlü bir geleceğe ilerliyor”

Esnafla sohbet eden Başbakan Üstel, “ KKTC büyük hedeflere ve güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor" dedi.

İskele halkının yerel seçimde Hasan Sadıkoğlu ile yoluna devam edeceğinin açıkça görüldüğünü söyleyen Üstel, İskele’de evrensel belediyecilik anlayışı ile yola devam edileceğini kaydett.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel İskele'de kurulan pazar yerine ziyaret gerçekleştirdi, esnaf ile sohbet etti.

İskele Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu’nun da eşlik ettiği Başbakan Üstel’e esnafın ve alış veriş yapan vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

Vatandaşlarla sohbet eden Üstel, hükümetin yıllardır siyasi irade gösterilemediği için hayat bulamayan yerel yönetimler reformu ile tarihi bir adım attığına işaret ederek, “Muhalefetin tüm engellemelerine rağmen büyük bir kararlılık ve cesaret göstererek attığımız bu adımla beldelerimiz birleşiyor, belediyelerimiz güçleniyor. KKTC büyük hedeflere ve güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor" dedi.

 

İskele’de evrensel belediyecilik anlayışı ile yola devam

18 belde 18 ilke vizyonu ile yola çıktıklarını belirten Ünal Üstel, UBP’li başkan adaylarının hizmette yerel anlayışta evrensel bir bakış açısı ile kentlerin yönetimine talip olduklarını vurguladı.

Üstel, hedeflenen kalkınmanın yerel yönetimlerden başlayacağını ifade ederek, güçlü belediyelerin

UBP’nin adaylarının seçimi kazanmasıyla hayat bulacağının altını çizdi.

“Adaylarımız evrensel bir vizyon ile halka hizmet götürecektir” diyen Üstel, bunun en somut örneğinin İskele’de yaşandığını kaydetti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun icraatlarının bölgesel kalkınmaya örnek teşkil ettiğini belirten Üstel, "İskele kararını vermiş görünüyor. İskele büyük düşünüyor ve “Hasan Sadıkoğlu ile devam” diyor. Seçim zaferimiz şimdiden İskele'ye kutlu olsun" diye konuştu.

Ünal Üstel’e ziyaretinde Sadıkoğlu’nun yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de eşlik etti.

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