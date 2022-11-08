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Üstel, KKTC Taekwondo Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanını kabul etti

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Başbakan Üstel, KKTC Taekwondo Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanını kabul etti
Üstel, KKTC Taekwondo Federasyonu ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanını kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz’u kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ile Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Uğur Doyduk hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Karate Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini aralarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Sporun ülke gençliği için çok önemli olduğunu ifade eden Üstel, Taekwondo Federasyonu ile yapılacak olan organizasyonlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz ise şubat ayında Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası öncesinde Lapta Gençlik Kampı’nda kamp yapacaklarını kaydetti. Uğuz, gençlerin özgürce spor yapabilmesini engelleyen ambargoyu kırmak adına şubat ayında Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçmeyi deneyeceklerini de söyledi. Türkiye Karate Federasyonu olarak tüm kamplara ve müsabakalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcuları da davet edeceklerini belirten Uğuz, iki federasyonun protokol imzalayacağını ve malzeme ihtiyaçları konusunda KKTC Taekwondo Federasyonu’na destek vereceklerini ifade etti.

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