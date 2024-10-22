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Üstel: KKTC'de hayat durdu.. Tek yürek Adıyaman'dayız

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Başbakan Ünal Üstel, “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine inançlarının tam olduğunu vurguladı.
Üstel: KKTC'de hayat durdu.. Tek yürek Adıyaman'dayız

“Adaletten beklentilerimiz var” diye konuşan Başbakan Üstel, “Kural tanımayan, yasa tanımayan bu olayların tekerrür etmemesi adına İsias davasında çıkacak kararın Türkiye Cumhuriyeti’ne örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız” vurgusu yaptı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias davası öncesinde Başbakan Ünal Üstel mahkeme önünde açıklama yaptı. 

Başbakan Üstel konuşmasında, “6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz de KKTC olarak Şampiyon Meleklerimizi kaybettik. Geçen süre içinde Adıyaman’da kaybettiğimiz çocuklarımızın, evlatlarımızın duruşması için dördüncü kez buradayız” dedi.

 

-"-KKTC'de hayat durdu.. Tek yürek Adıyaman'dayız"

“KKTC’de hayat durmuştur” diyen Üstel, hükümet ve muhalefetle birlikte siyaset üstü, tek yürek olarak Adıyaman’da olduklarını vurguladı. “Ülkemizdeki insanımızın gözü kulağı Adıyaman’da...” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine inançlarının tam olduğunun altını çizdi.

İsias Otel’de 72 canın yitirilmesinin acısını yaşadıklarını dile getiren Başbakan Üstel, bu olayı felakete çeviren insanoğlunun, kurallara uymadan, yasa tanımadan binayı yaptığını söyledi. Üstel, bundan dolayı acıyı ve felaketi yaşadıklarını belirtti.

 

-“Adaletten beklentilerimiz var”

“Evlatlarımızın acısını sonuna kadar unutmadık, unutturmayacağız” vurgusu yapan Üstel, “Adaletten beklentilerimiz var. Kural tanımayan, yasa tanımayan bu olayların tekerrür etmemesi adına İsias davasında çıkacak kararın Türkiye Cumhuriyeti’ne örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız” diye konuştu.

Başbakan olarak değil bir baba, bir KKTC insanı ve bir insan olarak ana muhalefet de dahil bakan ve milletvekillerinin Adıyaman’da olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır. Neticeden beklentimiz, olası kast çıkmasıdır... Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, sonuçlanana kadar KKTC tek yürek olarak Adıyaman’da olacağız, olmaya devam edeceğiz” dedi.

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