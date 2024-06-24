Üstel: KKTC'ye yatırım yapanlar ve yapmak isteyenler rahat olsun

Başbakan Ünal Üstel basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk Halkı'nı sindirmek için son dönemlerde başvurduğu insan hakları ihlalleri ile dolu uygulamaları kınıyor ve yakından takip ediyoruz.

KKTC ekonomisinin gelişimini sabote etmeye yönelik bu sindirme hareketleri ülkemize gelen yatırımların önünü kesme gayretinden başka bir şey değildir.

Bir yandan uluslararası alanda girişimler yaparken, diğer yandan da uzman hukukçularımızla gayrı hukuki bu uygulamaları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu süreçte inşaat sektörü temsilcilerimizle de sürekli istişare içerisinde yürüyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım yapanlar ile yapmak isteyenler müsterih olmalıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve hükümeti verilen her tapunun sonuna kadar arkasındadır. Unutulmamalıdır ki anayasa gereği tüm tapular devlet güvencemiz altındadır.

Özetle biz her tapunun da ülke yasalarımıza uygun şekilde yapılan her yatırımın da arkasındayız.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarihin hiçbir döneminde sindiremediği, yok edemediği Kıbrıs Türk Halkı'nı buna bezer politikalarla da asla sindiremeyecektir.”