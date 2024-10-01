Üstel: KKTC’yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalışmalara hız vereceğiz

Cumhuriyet Meclisi'nin törensel açılışında Hükümet adına konuşan Başbakan Ünal Üstel, yeni dönemde KKTC'yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalışmalarına hız vereceklerini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi'nin törensel açılışında Hükümet adına konuşan Başbakan Ünal Üstel, yeni dönemde KKTC'yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalışmalarına hız vereceklerini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi'nin törensel açılışında, hükümete ve siyasi parti başkanlarına Danışma Kurulu kararı ile 15 dakikalık konuşma hakkı verildi. Meclis'te ayrıca, Divan'da düşen üyelikleri belirleyen karar okunarak, oy birliği ile onaylandı ve Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından Üçüncü Yasama Yılı Meclis faaliyetleri özetlendi.

Meclis açılışında ilk sözü Hükümet adına Başbakan Ünal Üstel aldı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden beri halkın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve tamamlanamayan çoğu projeyi tamamladıklarını kaydetti.

Hayat pahalılığı oranında herkese artışların ve desteklerin gündünde verdiklerini aktaran Üstel, halkın rahatlığı için yeni altyapı projelerini ve ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için TC ile imzalanan Mali işbirliği protokolü çerçevesinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Akdeniz'in ortasında devam eden Filistin-Gazze savaşına değinen Üstel, BM'nin ve Güvenlik Konseyi'nin buna seyirci kaldığını söyledi.

"Güney Kıbrıs barut fırtınası haline döndü" diyen Üstel, dünyada bunlar yaşanırken insanların sıkıntı yaşamaması adına çalıştıklarını kaydetti.