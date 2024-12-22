Üstel: Küçükbaş hayvan varlığımızın arttırılması amacıyla 250 milyon liralık kredi paketi oluşturuldu

Başbakan Ünal Üstel, Üreticilere verilen destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Üreticilere verilen destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle;

“Değerli kardeşlerim;

Hükümet olarak üretimin ve üretenin yanında durma, üreticilerimize ve yerel üretimimize destek sağlama yönünde ortaya koyduğumuz vizyonu sözde bırakmadan, gerekli kaynakları yaratarak ve sağlayarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

2024 yılı içerisinde küçükbaş hayvancılığına verilen destekler ile anaç küçükbaş hayvan varlığımız yaklaşık yüzde 10 oranında artırılmıştır. Buna paralel olarak küçükbaş süt miktarımızda da artış sağlanmıştır.

Küçükbaş hayvancılığına verdiğimiz önem sadece desteklerin artırılması ile sınırlı kalmamıştır. Çeşitli projeler ile hayvan ıslahı konularında da gelişmeler sağlanmaktadır.

Bunlara bir yenisini daha ekliyoruz.

Bu kapsamda Küçükbaş Hayvan Üreticilerimize toplam 250 milyon Türk liralık, 36 ay vadeli, yıllık yüzde 21 faiz oranlı kredi destek paketini devreye sokuyoruz.

Küçükbaş hayvan varlığımızı ve dolayısıyla küçükbaş süt üretimini artırmak için başlattığımız destek paketinden, ülkemiz şartlarına elverişli, hastalıklardan ari ve sertifikalı damızlık küçükbaş hayvan ithal etmek isteyen tüm üreticilerimiz faydalanabilecekler.

Ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan Hellimin, tescil şartlarını da göz önünde bulundurarak, küçükbaş varlığını artırmak, sürü ıslahını geliştirmek, ette ve sütte kaliteyi artırmak, rekabet edebilirliğin önünü açmak adına ortaya koyduğumuz kredi paketi hayvancılığa ve tarımın geneline verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu vesileyle açıklamış olduğumuz destek paketinin tüm üreticilerimize hayırlar getirmesini diliyorum.”