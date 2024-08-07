Üstel: Kurultayımızda demokrasi örneği vereceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bir televizyon programına katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, 21 Eylül’de gerçekleşecek olan kurultaya işaret ederek, UBP’nin en çok kurultay yapan ve en çok adaylı kurultay yapan parti olduğunu vurguladı.

UBP’nin her kurultaydan kenetlenerek, birlik ve beraberlik içerisinde çıktığına dikkat çeken Ünal Üstel, “Bir kişi adaylığını açıklayabilir, sonradan vazgeçebilir. Bunun adı nasıl müdahale olabilir? Bunları kabul edemem” dedi.

Başbakan Üstel, UBP’de demokrasi olmadığı yönündeki iddialarına net yanıtlar vererek, “Biz kurultaya büyük bir katılım ile gireceğiz. İlçe seçimlerimizde bile çok katılım oluyor. Kurultayda UBP’nin dağılacağı hesabı yapanlar var. Bu hesabı yapanların, hesapları boşa çıkacak” ifadelerini kullandı.

“UBP’nin çok adaylı kurultaylar yaptığı olmuştur geçmişimizde de. Şimdiki Kurultayda da demokrasi örneği vereceğiz” diyen Ünal Üstel, UBP Kurultayı sonucunda UBP’nin, ülkenin, istikrarın kazanacağını işaret etti.