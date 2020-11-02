Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11’inci Olağanüstü Kurultayı’nın birinci turunun 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşmesinin ardından UBP Milletvekili Ünal Üstel sosyal medyadan açıklama yaptı.

Partinin daha ileriye gitmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğini belirten Üstel, “Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

UBP Milletvekili Üstel, “Birlikte çıktığımız bu yolda bize destek olan veya olmayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.