  • BIST 1.141
  • Altın 512,848
  • Dolar 8,4227
  • Euro 9,8111
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Üstel: “Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, herkese şükranlarımı sunarım”

» »
Üstel: “Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, herkese şükranlarımı sunarım”
Üstel: “Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, herkese şükranlarımı sunarım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11’inci Olağanüstü Kurultayı’nın birinci turunun 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşmesinin ardından UBP Milletvekili Ünal Üstel sosyal medyadan açıklama yaptı.

Partinin daha ileriye gitmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğini belirten Üstel, “Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

UBP Milletvekili Üstel, “Birlikte çıktığımız bu yolda bize destek olan veya olmayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

ustel.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: “Maraş’ta, KKTC kurumlarının bilgisi dışında atılan adımlar yakışıksız”02 Kasım 2020 Pazartesi 13:14
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru02 Kasım 2020 Pazartesi 13:12
  • Din Gör-Sen, İzmir Depremi Nedeniyle Taziyelerini İletti02 Kasım 2020 Pazartesi 13:04
  • Aşırı sürat ve dikkatsizlik yine kaza getirdi! Yaralılar var!02 Kasım 2020 Pazartesi 12:36
  • Haftalık Trafik Raporları Açıklandı02 Kasım 2020 Pazartesi 12:35
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı02 Kasım 2020 Pazartesi 12:25
  • Zeytin toplarken 3 metre yüksekten düştü02 Kasım 2020 Pazartesi 12:15
  • Yasak av "Yaban ördeği avladılar " Yasal işlem başlatıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 12:12
  • Faiz Sucuoğlu: “İkinci tur olacaksa, 3 adayla birlikte hareket etme kararı aldık”02 Kasım 2020 Pazartesi 12:05
  • 3 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düştü02 Kasım 2020 Pazartesi 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti