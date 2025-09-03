Üstel: Küsme zamanı değil, bu seçim bir kader seçimi!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Girne buluşmasında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden itibaren verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Üstel, “Hiçbir sözümüzü havada bırakmadık. Kısa sürede birçok projeyi hayata geçirdik. Hatırlayın; biz halkımıza ‘ülkede siyasi istikrarı sağlayacağız’ dedik. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde ilişkiler kurduk ve bu güçlü iş birliğiyle projelerimizi hayata geçirdik. Bugün pek çok projenin altında imzamız var. Koalisyon ortaklarımızla da uyum içinde çalıştık” dedi.

UBP Genel Başkanı Üstel, halkın desteğiyle Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanının da UBP’li olduğunu hatırlatarak, “Ülkede siyasi istikrarı sağladık. Türkiye ile ilişkilerimizi en üst noktada sürdürüyoruz. Yarım kalan projeleri tek tek tamamlıyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu tüm yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Ülkenin altyapısından sağlığa, tarımdan turizme her alanda hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, hükümetin vizyonunun halkın refahını yükseltmek ve güçlü bir gelecek inşa etmek olduğunu vurguladı. “Bizler, sadece bugünün değil yarınların da ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Halkımızın güveni ve desteğiyle, her alanda daha ileriye gitmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

İstikrarın önemine değinen Üstel, 19 Ekim tarihinin kritik bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, “Biz her ilçemize eşit şekilde hizmet yapıyoruz. Halka ne söz verdiysek sadece konuşmak için değil, hizmet için söyledik. Bir taraftan istikrar, bir taraftan hizmet… Projelerimizi tek tek tamamlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Üstel, “Artık darılma, küsme zamanı değil. Bunların zararını geçmişte gördük. Bugün birlik olma, birbirimize sarılma zamanıdır. Bir tarafta devletini savunanlar, bir tarafta federasyon isteyenler var. Tercih sizin. Biz en doğru yolun Anavatan Türkiye’nin yolu olduğuna inanıyoruz. Bu seçim bir kader seçimidir. Gençlerimizin geleceğini, ülkemizin yönünü belirleyecek seçimdir. Bundan dolayı birlikte çalışacak, birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu.