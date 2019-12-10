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Üstel: “Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunu kaldırın”

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Üstel: “Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunu kaldırın”
Üstel: “Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunu kaldırın”

 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, seyahatin en önemli insan haklarından biri olduğuna dikkat çekerek, dünyaya, “Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunun kaldırılması, seyahat özgürlüğünün verilmesi ve direkt seferlerin başlatılması” için çağrıda bulundu.

Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 71. yıldönümü çerçevesinde açıklama yaptı.

Üstel, haksız ulaşım ambargosunun kaldırılması konusunda hükümetin mücadelesini her platformda artırarak sürdüreceğini de bildirdi.

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