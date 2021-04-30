  • BIST 1.401
  • Altın 470,343
  • Dolar 8,2597
  • Euro 9,9811
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

Üstel Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu

» »
Sağlık Bakanlığı, Lapta Sağlık Merkezini geliştirmek içi girişim başlattı
Üstel Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu

Sağlık Bakanlığı, Lapta Sağlık Merkezini geliştirmek içi girişim başlattı.Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün Sağlık Bakanlığı ve Planlama İnşaat Dairesi teknik ekipleriyle Lapta Sağlık Merkezine giderek, incelemede bulundu.

 

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dilek Büyük, ziyarette, merkezi geliştirmek için hazırladıkları projeye destek verenlere teşekkür etti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de, bölgenin büyüğmesine parallel ihtiyaçlarının arttığını ifade etti.Ataser, merkezin geliştirilmesi yönünde çalışmaları için bakan Üstel’e teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de Lapta Sağlık Merkezini genişletmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

 

Turizmin ve otellerin en yoğun olduğu bölgeler olan Lapta ve Alsancak’ın , her geçen gün gelişmeye devam ettiğini , nüfusun hızla arttığını ifade eden Üstel, yaz aylarında nüfusu 40 bine dayanan bu iki beldeye hizmet veren sağlık merkezinin genişletilmesi , genişletilmesi ve yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

 

Bölgede, sağlık hizmetlerinin , 24 saat esasında verilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Üstel, bu kapsamda,teknik ekipleirn hazırlayacağı rapor ışığında, mevcut binanın yenilenerek geliştirileceğini ayrıca ek binayla merkezin büyütüleceğini anlattı.

 

Fiziki çalışmanın tamamlanmasıyla, merkezdeki doktor ve hemşire sayısına da takviye yapılacağını kaydeden Üstel, Alsancak Mare-E monte Yardım Derneğinin, merkeze ultrasound bağışının ulaşmasının ardından burada bir kadın doğum uzmanının da görevlendirileceğini söyledi. Bakan Üstel, merkezinyeni şekliyle en kısa sürede tamamlanacağına inanç belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner: İki egemen devlet tezinden asla geri adım atmayız30 Nisan 2021 Cuma 13:26
  • Emirname yayımlandı. İkili fiş satışları sona erdi30 Nisan 2021 Cuma 13:25
  • Başbakan Saner:Türkiye’den KKTC’ye 430 milyon TL kaynak aktarıldı30 Nisan 2021 Cuma 13:24
  • Üstel Lapta Sağlık Merkezi’nde incelemede bulundu30 Nisan 2021 Cuma 13:21
  • MEMUR-SEN'den 1 Mayıs Mesajı!30 Nisan 2021 Cuma 12:12
  • Pusula Projesi Live2eatcyprus Challenge’ın 3 Mayıs Pazartesi Günü Başlayacağını Duyurdu30 Nisan 2021 Cuma 12:10
  • TKP-YG: İşçiler örgütsüz, sermaye partileri iktidarda30 Nisan 2021 Cuma 12:06
  • DAÜ-SEN: Mücadele Söylemden Eyleme, Hayata Dokunacak Hale Dönüşmelidir.30 Nisan 2021 Cuma 11:48
  • ‘Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yapıcı bir tutum sergiledi’30 Nisan 2021 Cuma 11:47
  • Alevi Kültür Merkezi'nden 1 Mayıs Açıklaması30 Nisan 2021 Cuma 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti