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Üstel: Muhtarlarla istişare edince nüfus tartışmasını ortadan kaldırmış olacağız

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Meclis Genel Kurulu’nda muhtarlara verilen devlet katkı payının artırılması konuşuldu.
Üstel: Muhtarlarla istişare edince nüfus tartışmasını ortadan kaldırmış olacağız

-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu’nda muhtarlara verilen devlet katkı payının artırılması konuşuldu. 
CTP Milletvekili Erkut Şahali, , ülkede 242 muhtar olduğunu belirterek nüfus konusunda en net bilginin de muhtarlardan alınabileceğini kaydetti. 


Muhtarların nüfusu bir milyon olarak verdiklerini belirten Şahali, “Cumhurbaşkanı’nın başka, Başbakan’ın başka rakamlar verdiğine” dikkat çekti.

Muhtarların bölgelerinde hizmeti sağlayabilmesi için maddi katkıya ihtiyaç duyduklarınının da altını çizen Şahali, muhtarlık binalarının da yenilenmesi gerektiğini kaydetti.


Üstel: 140 Muhtarlık binasını tamamladık
Şahali’nin sözleri üzerine söz alan Başbakan Ünal Üstel de, ‘muhtarlarımız bölgelerinin mülkü idare amirleridir. Bugüne kadar onları istenilen düzeye getiremedik. Doğrudur çoğunun binaları atıl vaziyette. Onlara öncelik verdik, 140 muhtarlık binasını tamamladık. Bunları yaparken muhtarların aldığı katkının yetersiz olduğu konusunda da herkes hemfikir. Muhtarlarla istişare ederek nüfus tartışmalarını da ortadan kaldıracağız’ diye konuştu.

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