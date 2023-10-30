Üstel müjdeyi verdi: Yeni sosyal konutlarımızın ilk temelini Güzelyurt'ta atacağız

İlk durağı Açık Pazar olan Başbakan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Başbakan Üstel, beraberindeki bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile UBP Güzelyurt İlçe Binası’nı ziyaret etti.

Bölge halkı ve partililerin oldukça yoğun ilgisi ile karşılanan Üstel’e, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Milletvekili Ali Pilli ile Ziya Öztürkler de eşlik etti.

ATASAYAN'DAN TEŞEKKÜR

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Genel Başkan ve Başbakan Üstel’i bir kez daha bölgelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, hem başbakanın hem bakanların bölge ziyaretlerini artırmasının parti çalışmalarına da olumlu etkileri olduğunu söyledi.

ÜSTEL: "GÜZELYURT BİZİM İÇİN HER ZAMAN AYRI BİR DEĞERDE..."

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, kendisine gösterilen yoğun ilgiye ve sıcak karşılamaya da yürekten teşekkür etti. Üstel, Güzelyurt insanının sevgisine her zaman layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Halkın beklentilerini yerinde dinlemek ve diyaloğu daha da artırmak amacıyla her hafta bir bakanı bir bölgeyi ziyaret etmesi için görevlendirdiğini belirten Üstel, kendisinin de her hafta bir bölgeyi ziyaret etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Güzelyurt’un UBP için çok anlamlı ve değerli bir bölge olduğuna işaret eden Üstel, her seçimde mutlak zafer elde edilen Güzelyurt’un önümüzdeki seçimlerde de en iyi başarıyı yine yakalayacağının ortada olduğunu vurguladı. Üstel, "Bugün burada gördüğüm kalabalık yeni başarıların habercisidir" dedi.

Hükümet olarak, bir buçuk yılda halkın ve devletin yararına olan yasaları bir bir hayata geçirdiklerini, atılamaz denilen her adımı kararlılıkla attıklarını belirten Üstel, “ Ülkede hangi proje yarım kaldıysa tamamlayacağız. Hepsini bitireceğiz. Hükümet programında ne yazdıysak, hepsini yerine getireceğiz.

Gitiğimiz her yerde, halkımıza istikrar vurgusu yapıyoruz. Bazıları bu söylemden rahatsız olabilir. Son yıllarda ne yazık ki hep kısa vadeli hükümetler kuruldu. Halka kısa süreli ve kesintili hizmet gitti. Biz son bir buçuk yılda, 2008 yılından beridir tartışılan yasaları geçirdik. Belediyeler Reformu’nu gerçekleştirdik. Bizim gailemiz KKTC’dir, devletimizin ileriye gitmesidir. Bu ülke için, bu devlet için insanımız için, Anavatan Türkiye’mizin de büyük desteği ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUT MÜJDESİ

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında Güzelyurt bölgesi için atılacak yeni adımları da tek tek halkla paylaştı ve şunları kaydetti:

"Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için 2024 Yılı’nda ihaleye çıkacağız ve tamamlayacağız. Sosyal konutların yapımı yakında başlayacak. Maliyetleri aşağı çekmek için vergiden muaf tutmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili savcılıktan görüş bekliyoruz. Evi olmayan, yeni evlenen gençlerimizi ev sahibi yapacağız. Kısa sürede yasa çalışması bitecek. Buradan müjdeyi verelim. İlk temeli Güzelyurt’ta atacağız."



Güzelyurt’un kendileri için her zaman ayrıcalıklı bir bölge olacağını vurgulayan Üstel, 'Rum’a verildi verilecek' tartışmalarına UBP’nin son noktayı koyduğunu ve bölgeye yatırımların artmaya başladığını belirtti.



KALKINMA PLANI

Tüm paydaşların görüşleri alınarak beş yıllık Ülkesel Kalkınma Planı’nı hayata geçirme heyecanını yaşadıklarını da ifade eden Üstel, devletin temellerini planlama ile sağlamlaştıracaklarını söyledi.

“FEDERASYON DİYE BİR SÜREÇ YOK. YOLUMUZU ANAVATAN TÜRKİYE İLE YÜRÜYECEĞİZ"

Kıbrıs’ta federasyon diye bir görüşme süreci kalmadığını belirten Üstel, bu saatten sonra iki egemen eşit devlet temelinden asla geriye dönüş olmayacağını vurguladı. Üstel, KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle kendi yolunda ilerleyeceğini ve ülkeyi 2024 Yılı’nda yeni dünya düzenine hazır hale getireceklerini söyledi.

Hükümetin kararlılıkla yoluna devam edeceğini ve halka hizmet yolunda emin adımlarla yürüyeceklerini vurgulayan Üstel, “ Bizim yolumuz Anavatan Türkiye’dir. Türkiye’mizle temaslarımızı en üst düzeyde sürdüreceğiz. Ülkemize yeni projeleri, büyük yatırımları, insanımız için daha refah dolu günleri getireceğiz” diye de ekledi.

"GAZZE’DE SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR. HANİ BM HANİ AB ?"

Üstel, dünyada yaşanan olaylara da dikkat çekerek “ Bakın yanıbaşımızda Filistin... İnsanlar öldürülüyor... Katlediliyor...

Hani BM, hani AB, hani insan hakları?Savaş suçu işleniyor, onlar sessiz kalıyor. Bize de zamanında aynısını yaşattılar. 1974 Barış Harekatı ile esaretten kurtulduk. Bu adaya ülkeye barış 20 Temmuz 1974 Harekatı ile gelmiştir. Bugünlere Anavatan Türkiye’mizin sayesinde geldik" dedi.