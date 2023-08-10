Üstel noktayı koyuyor... Kabine değişikliği hazır... İşte yeni Bakanlar...

Kabine değişikliği hazırlığı... İşte yeni Bakanlar...
DETAY KIBRIS Kulis Haber
Başbakan Ünal Üstel'in son noktaya geldiği ve yarın kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunacağı öğrenildi.
Detay Gazetesi'nin Üstel'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre yeni kabinede yer alacak Bakanlar şöyle;
İçişleri Bakanı Dursun Oğuz
Maliye Bakanı Özdemir Berova
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek
Çalışma Bakanı Resmiye Canaltay
Başbakan Ünal Üstel'in kabine revizyonunu Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunması bekleniyor.
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