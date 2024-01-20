Üstel:  Önceliğimiz Gençlerimiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Tatlısu ve Pınarbaşı köylerini ziyaret ederek bölge halkı ile bir araya geldi.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başbakan Üstel hükümetin güncel ekonomik ve mali çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Tatlısu’ya ziyaretinde, hükümetin yoğun çalışmaları yanında, İsias Davası’nın da büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, davada KKTC’yi savunan avukatların, başbakanlığın davetiyle adaya geldiklerini , 26 Nisan’daki bir sonraki duruşma için bir koordinasyon amaçlı toplantılar yapacaklarını söyledi.

“HER BÖLGEDE ÖNCELİK GENÇLER”

Bölge gençleri için sosyal konut projelerinin kısa süre içinde başlayacağını ve sosyal konut için kredi paketi hazırlandığını belirten Üstel, “ Sadece Tatlısu’da değil, her bölgemizde öncelik, gençliğindir, o bölgemizin insanınındır” dedi.

Üstel, kırsal kesim arsası bulunmayan bölgelerde ise gençleri dikkate alarak sosyal konut projeleri başlatacaklarını açıkladı

Başbakan, “ Verdiğimiz sözler, bizler için siyasi malzeme ya da popülizm değildir. Hele de gençlerimiz hiç değildir… İstikrarı yakaladık, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kamu çalışanlarına ve özel sektöre artışların yanında , üreticiye, çiftçiye, sanayiciye destekler verdiklerine işaret eden Üstel, “ Asgari ücretten vergiyi kaldırdık. Sosyal Sigorta Prim Desteği'ni de artıracağız” dedi.

"SPORDA DAHA FAZLA TESİSLEŞME”

Başbakan Ünal Üstel, Tatlısu’nun ardından Pınarbaşı’nı ziyaret ederek, yeni tamamlanan futbol sahasında incelemelerde bulundu.

Ünal Üstel’e, Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da eşlik etti.

Bölge halkı Üstel’e, Pınarbaşı sahasına yapılan yatırımdan dolayı teşekkür etti.

Üstel “Hükümet olarak hedefimiz sporda daha fazla tesisleşme...Özellikle köylerimizde yaşayan gençlerimize spor alanı açmak ve gençlerimizi spora yönlendirme hedefimiz var.Bu düşünceyle hükümetimiz göreve geldiği andan itibaren birçok spor tesisini yenilemiş ve birçok tesisi ise halkın kullanımına sunmuştur. Önümüzdeki dönemde de spor alanında birçok çalışmayı hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Hükümetimiz ilk günkü kararlılıkla spora yatırım yapmaya devam edecektir”ifadelerini kullandı.

Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da Pınarbaşı sahasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cahitoğlu, “ Hedefimiz on gün içerisinde çim ekiminin yapılmasıdır. Amacımız Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ile özellikle köy yerlerinde çim saha sayısını artırmaktır. Gerek spor tesislerimizin yenilenmesine gerekse çim sahalarımızı halkımıza kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.