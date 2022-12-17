Üstel: Onların AB’si varsa, bizim de Anavatanımız var

Üstel, hükümetin belediye başkan adaylarının güçlü belediyeler, güçlü KKTC için ortaya koyduğu projelerin kefili olduklarını vurgulayarak, “Lefke artık ‘Adil’ olacak” dedi

Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke’de düzenlediği Büyük Buluşma etkinliğine hükümet ortaklarının sinerjisi yansıdı, salon coşkuyla doldu.

Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte salonu dolduran kalabalık UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey ve belediye meclis üyesi adaylarını bağrına bastı.

DP’nin belediye meclis üyesi adaylarının da tanıtıldığı etkinlikte hükümet ortakları güç birliği mesajı verdi.

Geceye katılan Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel konuşmasında hükümet ortakları olarak yaptıkları iş birliğinin önemine değindi.

“Hükümeti kurduğumuz günden beri “konuşmaya değil iş yapmaya geliyoruz” dedik. Koalisyon ortaklarımızla bir yol haritası çizdik. O yol haritasında cesurca ilerliyoruz” diyen Üstel, Hükümet ortakları olarak KKTC’ye inanan, O’nu yaşatmak için elinden geleni yapan, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde çalışan partiler olduklarını vurguladı.

Hükümeti kurarken reform ve icraat yapma sözü verdiklerini anımsatan Üstel, belediyeler reformu ile amacın güçlü belediyeler yaratıp güçlü geleceğe ilerlemek olduğunun altını çizdi.

“BİZ YAPALIM, ONLAR KONUŞSUN”

Muhalefetin 2008 yılında başlatılan reformu devam ettiremediğini, buna cesaret gösteremediğini söyleyen Üstel, “Biz reformu yaptık. Ama onlar güçlü belediyeler, güçlü bir gelecek istemediler. Neler yapmadılar ki; kürsüyü işgal ettiler ama biz yılmadık. Mahkemeye gittiler ama mahkeme gereken cevabı verdi. İşte kardeşlerim biz koalisyon hükümeti, güçlü gelecek için cesaretle adım attık” dedi.

Hükümet olarak yerel seçimlerde işbirliği yapma konusunda da anlaştıklarını söyleyen Üstel, adayları bilimsel çalışmalarla belirlediklerini vurguladı.

“Biz kader birliği ile güçlü KKTC’yi yaratmak için yola devam ediyoruz. Biz iş yapalım, bırakın onlar konuşsun” diyen Ünal Üstel, muhalefetin belediyeler reformu ile ilgili doğruları söylemediğine de dikkat çekti:

Üstel, “Köy köy gezip çalışanlara sizi işten durduracaklar dediler. Hiçbir çalışan işten durmayacak, hatta kendilerine daha iyi özlük hakları sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYENİN BORCUNU BİLMİYOR!”

Lefke Belediyesi başkan adayların BRT canlı yayınına katıldığını anımsatan Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

“Gitmeye hazırlanan mevcut başkan belediyenin borcunu dahi bilmiyor. Lefke’nin 52 milyon TL borcu var. İşte biz reformu bundan dolayı yaptık. Mali yapılarını güçlendiriyoruz. Devletten alacakları parayı artırıyoruz, havuz sistemi getirip eşit pay almasını sağlıyoruz. Belediyelerimize yeni yetkiler veriyoruz. Vatandaşa istenilen hizmeti veremeyen yapıları hizmet yapan güçlü belediyelere dönüştürüyoruz. Biz bu dönüşümü yanı başımızdaki Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetimiz’in desteğiyle yapıyoruz”

4.5-5 G HAZİRAN AYINDA DEVREDE OLACAK

Lefke’nin bir üniversite şehri olduğuna dikkat çeken Üstel, “İnternet ihalesini bir türlü bitmemişti, biz onu da bitirdik. İhaleyi yaptık ve Haziran ayında internet sıkıntısı da tarihe kavuşacak” diyerek hükümetin güçlü KKTC için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde ülkede yarım kalan projelerin bitirildiğini anımsatan Üstel, Lefke yolunun 2013 yılında yapımına başlandığını ama bir türlü bitirilemediğini hatırlattı. Üstel, Lefke yolunu 2022 yılında biz bitirdik. Ülkenin ihtiyacı olan yeni projeleri de bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

“ORTAYA KONAN PROJELERİN HÜKÜMET OLARAK ARKASINDAYIZ”

Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Ünal Üstel, “Bölgenin ihtiyaçları, eksiklikleri giderilecek. Adil Başkan’ın bölge için hazırladığı tüm projeler hayata geçecek. Biz hükümet olarak arkasındayız, kefiliz birlikte yapacağız” diye konuştu.

“BİZİM ETKİNLİKLERİMİZDE BAYRAKLARIMIZ VAR, YA ONLARIN?”

Konuşmasında muhalefete eleştiriler getiren Ünal Üstel, “Bizim her gittiğimiz yerde bayrağımız ve Anavatanımızın bayrağı var. Bir de muhalefetin yaptığı toplantılara bakın” diyerek, yorumu katılımcılara bıraktığını söyledi.

“GÜNEY’E 1 MİLYON, BİZE 10 BİN AŞI”

Lefke’nin mevut belediye başkanının her konuşmasında Avrupa Birliği’nden bahsettiğini dile getiren Üstel, “Ne diyor Avrupa Birliği.. Bu ülkeye AB ne yaptı? Yandaşlarına hizmet etmekten başka ne yaptı?. Ben bir süre önce Sağlık Bakanı’ydım. Pandeminin en hararetli olduğu dönemler. Aşı mumla aranıyor. BM üzerinden, komisyonlar üzerinden girişim yaptık. Güney Kıbrıs’a 1 milyon aşı gelirken, bize 10 bin tane gönderdiler. Hemen Anavatanımıza başvurduk, uçaklar dolusu aşı geldi. Onların AB’si varsa bizim de anavatanımız var” ifadelerini kullandı.

“SİZDEN FARK İSTİYORUM”

Konuşmasının sonunda kalabalığa seslenen Üstel, sözlerini şöyle noktaladı:

“Lefke’de seçimi kazandık. Ama sizlerden bir şey istiyorum değerli kardeşlerim.. Seçimi kazanmamız yetmez, fark atmalıyız.. 25 Aralık gecesi bir kez daha zaferimizi kutlamak için geleceğiz. Alkışlar güçlü Lefke’ye güçlü geleceği getirecek olan Adil Başkan için”

ATAOĞLU: ADİL ÖZGEY BENİMDE BAŞKANIM OLACAK

Gecede söz alan Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu da üçlü koalisyon hükümetinin uyum içinde çalıştığını ifade ederek, yerel seçimde ittifak kararı alırken bilimsel araştırmalar yapıldığını anımsattı. Ataoğlu, “18 belediyede gösterilen adayların tümü benim adayımdır. Adil kardeşim de benim başkan adayımdır. 26 Aralık’ta benim de başkanım olacak” diyerek ortak bir çalışma ile hep birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.

“Adil başkanın arkasında UBP-DP-YDP’li 30 tane belediye meclis üyesi adayı var, onlar da benim adayım” diyen Ataoğlu, “Adil Başkan ve meclis üyelerimizin arkasında biz varız, hükümet var. Bizlerin de arkasında Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olduktan sonra kimse bizleri durduramaz” diye konuştu.

Fikri Ataoğlu da muhalefetin AB kaynaklarıyla ilgili söylemlerini eleştirdi, “Onların AB’si varsa bizim de Anavatanımız var” diyerek sözlerini noktaladı.

HASİPOĞLU: LEFKE’DEKİ STATÜKOYA ‘DUR’ DEME ZAMANI

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Lefke’nin hak ettiği hizmeti alabilmesi için, ‘Adil’ bir başkana ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Artık Lefke’deki statükoya dur deme zamanı geldi..” diye konuştu.

Ulusal davanın önemine değinen Hasipoğlu, “Ulusal davada bizler gibi düşünmeyenlere karşı bu seçimlerden zaferle ayrılacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZGEY: ZAFER BİZİM OLACAK

UBP’nin Lefke Belediyesi Başkan adayı Adil Özgey de konuşmasında salonu dolduran gönül dostlarına teşekkür ederken özel bir teşekkürü de “ağabeyim” diyerek seslendiği DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP milletvekili Hasan Tosunoğlu’na yaptı.

Lefke Belediye Başkanı ile BRT’de katıldıkları canlı yayında Başkan’ın söylemlerini eleştiren Özgey, Biz kimseye sırtımızı dönmeyeceğiz. Hükümetimiz arkamızdadır. Biz Lefke’nin ekonomik anlamda gelişmesi için aday olduk. Hazırladığımız projelerle hükümetimizin ve Anavatan Türkiyemiz’in desteği ile Lefke’ye hak ettiği hizmeti getireceğiz” diye konuştu.

Adil Özgey, “25 Aralık gecesi zafer bizimdir, zafer inanlarındır, zafer ‘Adil’ olanındır” diyerek sözlerini noktaladı.

Lefke’deki Büyük Buluşma etkinliğine konuşma yapan Üstel, Ataoğlu ve Hasipoğlu’nun yanı sıra Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve bir çok milletvekili ile UBP, DP ve YDP’ye gönül veren bir çok vatandaş katıldı.