Üstel, OTEM ve bakanlık personeli ile bayramlaştı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ramazan Bayramı vesilesiyle, Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi’ni (OTEM) ziyaret etti, personelin bayramını kutladı ve OTEM hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üstel ardından da Turizm ve Çevre Bakanlığı personeli ile Bakanlıkta bir araya gelerek bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, OTEM’in çalışmaları, eksiklikleri ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgiler alana Üstel, personele yönelik kısa bir konuşma yaparak, OTEM’in önemine değindi, ülkenin lokomotif sektörü turizm sektörü için kalifiye ara eleman sıkıntısının yaşandığı bir ortamda OTEM’in misyonunun büyük olduğunu belirtti.

Üstel, “Bayram tatilini iyi değerlendirin, iyi dinlenin. Bayram sonrasında yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, OTEM ziyareti sonrasında, Turizm ve Çevre Bakanlığı personeli ile Bakanlıkta bir araya gelerek, personel ile bayramlaştı.

Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı personeline yönelik yaptığı kısa konuşmasında, bayramların küslük ve dargınlıkların unutulduğu, dostukların ve akrabalık bağlarının daha da pekiştiği güzel bir vesile olduğuna işaret etti.

Üstel, Bakanlık personelinin, ülkenin gelişimi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından çok önemli bir yere sahip olduğuna değinerek, bunun bilinci içeresinde hareket ederek, çok çalışmak gerektiği vurgusunu yaptı.

“Bayram tatilini iyi değerlendirerek, çok iyi dinlenin. Ülke için yapacak çok işimiz var” ifadelerini burada da kullanan Üstel, “Bu vesileyle, tüm personelin ve halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.