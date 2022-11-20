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Üstel, Pençe Kılıç Harekatı’nın başarıya ulaşmasını temenni etti

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Üstel, Pençe Kılıç Harekatı’nın başarıya ulaşmasını temenni etti
Üstel, Pençe Kılıç Harekatı’nın başarıya ulaşmasını temenni etti

Başbakan Ünal Üstel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın kısa sürede başarıya ulaşması temennisinde bulundu.


Üstel, harekat nedeniyle nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı "Pençe Kılıç Hava Harekatı"nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır güvenliğini sağlamak, masum sivil insanlara karşı yapılan hain terör saldırılarını önlemek ve terör örgütünü kaynağında yok etmek maksadıyla yapıldığını belirtti.

Başbakan Üstel mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşarak, muzaffer olmasını yürekten temenni ettiğini” ifade etti.

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