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Üstel: Sadece aşsız pozitif kişilerden PCR ücreti alınmayacak

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Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’e konuk olan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, test konusunda yaşanılan tartışmalara açıklık getirdi.
Üstel: Sadece aşsız pozitif kişilerden PCR ücreti alınmayacak

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’e konuk olan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, test konusunda yaşanılan tartışmalara açıklık getirdi.

Aşının önemine değinen Üstel aşının nüfus oranın %70’e çıkması için elinden geleni yaptığını aktararak, aşı olmaya teşvik olması açasından PCR testlerinin aşısızlara ücretli olması görüşünü Bakanlar Kurulu’nda dile getirdiği belirtti.

SADECE POZİTİF AŞISIZ KİŞİLERDEN PCR ÜCRETİ ALINMAYACAK

Aşılıların yapacağı antijen testlerinin devlet ödeyeceğini aktaran Üstel, “hiçbir aşılıdan hiçbir laboratuvar antijen test ücreti talep edemez, eden varsa bize bildirsinler biz hakkında yasal işlem başlatalım” ifadelerine yer vererek, sadece pozitif aşısız kişilerden PCR test ücreti alınmayacağını aktardı.

PCR test zorunluluğunun kaldırılması konusuna açıklık getiren Sağlık Bakanı Üstel, zorunluluğun kaldırılmasındaki amacın antijen testlerinin daha pratik, maliyetinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade ederek, “PCR ve antijen testi arasında çok büyük fark yok. Biri 10 dakika da biri 1 saatte sonuç veriyor ve biz uzun zamandır havaalanlarında antijen testi uyguluyoruz. Antijen testinden pozitif çıkan bir kişiye PCR da yaptığımızda pozitif çıkıyor. Dolayısıyla antijenler bizi çok büyük bir yanılgıya uğratmadı bu zamana kadar” şeklinde konuştu.

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