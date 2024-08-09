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Üstel: Sanayicimizi ayakta tutacağız

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Başbakan Ünal Üstel, SAN-HO Kuzey Enerji Şirketi’nin projesinin hayata geçirilmesinde bazı bürokratik gecikmeler yaşandığını, ancak bunun en kısa zamanda aşılacağını söyledi...
Üstel: Sanayicimizi ayakta tutacağız

Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova 9 Ağustos’ta Kıbrıs Türk Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret ederek, Oda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantının başında Başbakan Ünal Üstel, sanayinin ve yerli üretimin bir ülke için ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde defalarca kanıtlandığına işaret ederek, sorunlarının çözülmesinin de önemli olduğunu belirtti.
Başbakan Ünal Üstel, bu bağlamda SAN-HO projesinin de hem sanayi hem de turizm için enerji girdi maliyetlerine yapacağı katkının da önemli olduğunu ifade etti. Projenin gerçekleşmesinde bazı bürokratik gecikmeler yaşandığını ancak kendisinin bu konunun takipçisi olacağını ve en kısa sürede sorunu çözeceklerini söyledi. Başbakan Üstel, 50 megavatlık güneş enerjisinin her iki sektör için de girdi maliyetine önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.
Maliye Bakanı Özdemir Berova ise ithal ürünlerdeki fon oranları üzerinde çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki aylarda bu çalışmaların sonuçlarının paylaşılacağını belitti.

SANAYİCİMİZİ AYAKTA TUTACAĞIZ...
2013 Yılı’ndan itibaren yaşanan siyasi istikrarsızlığın, ekonomik istikrarsızla da neden olduğuna vurgu yapan Üstel, sanayi sektöründe de biriken bir takım sorunları tek tek aşmaya başladıklarını söyledi.
Üstel, “ Sanayi kesiminin ayakta kalması için ve üreten insanlarımızın daha çok üretmesi için elimizden gelen çalışmaları da yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” Üstel, sanayicilerin elektrik ücretleri ve Otelciler Birliği ile ortak kurdukları güneş enerjisi üretim projesi San-Ho destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Anavatan Türkiye ile imzaladıkları protokollerin, özellikle sanayici ve üretici için çok yararlı olduğuna vurgu yapan Üstel, özellikle 2025 Yılı içinde bunun olumlu yönlerinin tüm kesimlere yansıyacağını vurguladı.
Üretime, sanayiye desteğin, ülkenin tarihinden gelen bir misyon olduğuna işaret eden Üstel, üreten kesimlerin üretimden kopmaması için, elden gelen desteğe, istikrarı sağlayarak, kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

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