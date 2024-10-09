Üstel: Seçimden hiçbir zaman kaçmadık ama şimdi seçim zamanı değil

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanlığı krizine ilişkin basına ilk defa açıklama yapıyor…

Başbakan Üstel, “Hükümeti devraldığımız günden beri halkımızın rahatlığı için halkımızın ferahlığı için 29 vekilimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kısacık dönem içerisinde neler yaptığımızı da halkımız gördü” ifadelerini kullandı.

Üstel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Bir yaz tatili geçti, tüm milletvekillerimiz komitelerde halkımız ve hükümetimizin öncelik verdiği yasaları, Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine getirmek için çalışmalar yapıldı.

-1 Ekim Cumhuriyet Meclisimizin resmi açılışı ve hemen onun akabinde anayasa gereği 10 gün içerisinde meclis başkanımızı, yardımcısını ve divan üyeleri seçilerek çalışmalara başlanması gerektiğini hem içtüzüğümüz hem de anayasamız emrediyor.

-48 saattir Meclisimiydeyiz. Bunlar ilk değil. Daha önce de yaşandı.

-26 vekil ile gecemizin bu saatinde dahi Cumhuriyet Meclisi’nin açılmasını ve Meclis Başkanımızın seçilmesini istedik. Dün ikinci adayımızı genel kurula gönderdik. Oylamasının ardından Sayın Meclis Başkanımız rahatsızlandığı için meclisten ayrıldı. Onun yerine Meclis Başkan Yardımcımız devraldı.

-Sabah 10.30’dan beri Cumhuriyet Meclisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olması dolayısıyla Sayın Töre, Cumhurbaşkanı'na vekalet ettiği için meclis açılamadı. Akşam mütabık kaldığımız gibi Meclis Başkan Yardımcısının açmasını bekledik ve maalesef bu saate kadar meclisimizi açamadık.

-Bu saate kadar Meclis başkan yardımcısının açmasını istedik açmadı.

-Cumhurbaşkanı Tatar yurt dışından döndü. Töre’nin rahatsızlığı daha da ileri gittiği için hastaneye yatırıldı. Yazılı beyanla Meclis Başkan Yardımcısının Meclis'i açmasını istedik. 26 vekilimiz Mecliste bekledik, sırf ülkemize zaman kaybettirmeyelim diye.

-Ülkemizde sorunlar çok, halkımızı rahatlatmak için yasaları meclisten geçirmek için bu saate kadar bekledik. Bizim önceliğimiz halkımızdır.

-Meclis başkanımıza Allahtan şifa diliyoruz, Sayın dr. Ali pilliye de geçmiş olsun diyoruz. Bizim kriz yaratmak gibi bir sıkıntımız yok. Biz krizleri uzlaşı yöntemiyle çözmek gailesindeyiz. Önceliğimiz halk.

-Seçimden hiçbir zaman kaçmadık ama bunun zamanı değil. Zaman çalışma zamanıdır.