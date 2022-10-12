Üstel, Sendikalar ile Protokole İmzayı Atıyor

Başbakanlık, kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesi ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda ilgili sendikalarla protokol imzalanacağı açıklandı.
Başbakanlık, 2011 yılında 47/2010 sayılı yasa kapsamında kamuya giren kamu çalışanlarının aylık ( maaş,ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda ilgili sendikalar ile bugün saat 12.00’de Başbakanlık Şeref Salonu’nda protokol imzalanacağını açıkladı.
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