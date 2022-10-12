Üstel, Sendikalar ile Protokole İmzayı Atıyor

Başbakanlık, kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesi ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda ilgili sendikalarla protokol imzalanacağı açıklandı.

Başbakanlık, kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesi ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda ilgili sendikalarla protokol imzalanacağı açıklandı.

Başbakanlık, 2011 yılında 47/2010 sayılı yasa kapsamında kamuya giren kamu çalışanlarının aylık ( maaş,ücret) ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi konusunda ilgili sendikalar ile bugün saat 12.00’de Başbakanlık Şeref Salonu’nda protokol imzalanacağını açıkladı.