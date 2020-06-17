Üstel: Siyasi hesaplaşma var...

Haber Kıbrıs Web TV’de Markaj programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Turizm Bakanı Ünal Üstel; Lapta’daki Marina Projesi ile ilgili birinci şirketin ihaleyi aldığını ve 49 yıllık kiralanmasını şart koştuğunu kaydetti.

Haber Kıbrıs Web TV’de Markaj programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Turizm Bakanı Ünal Üstel; Lapta’daki Marina Projesi ile ilgili birinci şirketin ihaleyi aldığını ve 49 yıllık kiralanmasını şart koştuğunu kaydetti.

Turizm Bakanı Üstel; Hukuk Dairesi’nden alınan görüş sonrasında Bakanlar Kurulu’nun 49 yıllık kiralanmasına müsade etmediği ve başvuru talebini reddediğini dile getirdi.

Bu kararlar sonrasında şirketin rencide olduğunu belirten Üstel, şirketin ihaleden vazgeçtiğini ve hakkın otomatik olarak ikinci şirkete geçtiğini kaydetti.

Bakan Üstel şöyle konuştu: “O bölgenin bu yatırıma ihtiyacı vardı, ben turizm bakanıyım ve turizm yatırımı olacağı için önerileri ve gerekçeleri sunduk gerekli mercilere ulaştırdık.

Birinci şirketin ihaleden vazgeçmesi sebebi ile hakkın ikinci şirkete geçtiğini kaydeden Turizm Bakanı Üstel, Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer’in ikinci şirketle irtibata geçelim demesi üzerine bu şirket buraya davet edildi.” Dedi.

Turizm Bakanı Üstel, bu insanları hiç görmediğini belirterek konu ile ilgili belediye başkanının tutarsız açıklamalar yaptığını söyledi.

Turizm Bakanı Üstel sözlerini şöyle sürdürdü

Ben bu konuda politika yapmıyorum. Lapta Belediyesi'nde çalışan ve iki aydır maaş alamayan çalışanları düşündüm.

Ben Turizm bakanıyım. Bu yatırım benim bakanlığımı ilgilendirir.

Bu süreçte, Müteahhitler Birliği başkanı, böyle bir şirket olduğunu, yatırımcı olduğunu, adaya gelmelerini istedi. Ben de ilgilendim.

Pandemi nedeniyle Mart ayında gelemeyen bu yatırımcılar, Bakanlar Kurulu kararı ile şimdi geldi.

Benim Bakanlar Kurulu'na verdiğim önergede, liste de, gerekçe de gerekli yerlere bilgilendirme de vardı.

İnsanlar geldiler ama hemen ayrıldılar. Belediye başkanı tutarsız açıklamalar yaptı.

İnsanlar rahatsız oldu ve ülkelerine gitti. Dedikodular bu insanları yıprattı. Büyük bir otel ve marina yapımı için geldiler. Ben onlarla hiçbir şekilde görüşmedim.

Ben turizm bakanıyım. Bu insanları görmedim ve konuşmadım. Neden torpil yapayım?

Saygın bir kurumun başkanı rica etti, ben bunların adaya gelmesini sağladım.

Ben uğraşıyorum ki bölgeye büyük bir yatırım gelsin. Lapta Belediye Başkanı ise siyaset yapacak, beni karşısına alacak diye bu açıklamaları yapmak ne alaka?

Belli ki, partilim ya da değil, belediye başkanının arkasında birileri vardır.

Lapta Belediye Başkanı’nın yaptığı tamamen siyaset yapmak Sen bölgen için yatırım gelsin diye uğraşın Ben o bölgenin milletvekiliyim Sen bağımsız bir başkansın Bu tamamen bir siyasi hesaplaşmasıdır UBP’nin içinden de olabilir bu siyasi hesaplaşma Ben bu yatırımın ne getirisi olup olmadığına bakarım Turizme büyük bir hareket gelecekti Ama yapılan tutarsız açıklamalar sebebi ile bu iş çok farklı yerlere gitti. Komşumuz güneye bir bakın ne yatırımlar yapılıyor Bizim de bu fırsatımız olabilirdi Ama yanlış uygulanan tutum sonucu kaybettik Rus asıllı bir şirketti Ruslar o yüzden geldi Başka bir şey yaptılarsa ben bunu bilemem Benim görevim turizm Nasıl gittiler otele Nerde kaldılar bilmem Bunu araştırsınlar Herşey ortaya çıkar