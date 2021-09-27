Üstel, SMA Hastası Asya bebeğin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel SMA Hastası Asya Polatlı isimli bebeğin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, SMA Hastası Asya Polatlı isimli bebeğin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “ Sağlık Alanında İş Birliği Protokolü” çerçevesinde, 23 Ağustos 2021 tarihinde ambulans uçağı şartlarının sağlandığı, gerekli cihazların monte edildiği bir yolcu uçağıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

Üstel, Asya bebeğe verilecek olan ilacın TC Sosyal Sigortalar Kurumu ile anlaşma kapsamında olması nedeniyle, ilacı alabilmesi için Asya bebek ve tüm ailesinin TC vatandaşı yapıldığını ve tedavisine başlandığını hatırlattı.

Üstel, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi ve TC vatandaşlığı işlemlerinin tamamlanması sonrasında 22 Eylül 2021 tarihinde Asya bebeğin 1. Doz ilaç tedavisine başlandığını ve diğer dozlarının da tedavi kapsamında 15 gün aralıklarla devam etmesinin planladığını belirtti.

Bakan Üstel, aynı zamanda Bakanlar Kurulu kararıyla geriye kalan diğer tüm hastane ve tedavi masraflarının da KKTC Devleti tarafından karşılanacağını hatırlattı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Ataşesinin tarafımıza aktardığı bilgilere göre hasta ve refakatçisi Ankara Şehir Hastanesi’nde bu süreçte özel bir bölümde tetkik ve tedavi edilmiştir diyen Üstel, şunları kaydetti;

24 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da bulunan sağlık ataşemizle görüşen aile taburcu olma ihtimallerinin olduğunu, ancak doktorlarının kendilerine bir süre daha Asya bebeği takip etmek istediklerini aktarmıştır. Ancak aile taburcu edilmeleri durumunda hastanın ikinci doz tedavisine kadar Ankara ‘da beklemek istediklerini de eklemiştir.

Ardından bugün sabah saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’nden taburcu olan hasta ikinci doz için Ankara ‘da beklemeyeceklerini Kıbrıs’a gitmek için uçakları olduğunu ve Asya bebeğin yolculuk esnasında kullanabilmesi için oksijen konsantratörü cihazı istediklerini belirtmişlerdir.

Hastane tarafından hem cihaz hem de ambulans aileye temin edilmiştir. Aile ayrıca hastane yetkililerine 2. Doz tedavi için yeniden geri döneceklerini belirtmişlerdir.

Ancak sabah altı civarından başka özel bir ambulansla aile kendi isteği doğrultusunda hastaneden ayrılmıştır.

Bu süreç içerisinde SMA hastası evladımız Asya Polatlı için Sağlık Bakanlığımız ve hükümet başta olmak üzere TC Elçiliği ve TC Sağlık Bakanlığı desteği ile elimizden gelen tüm desteği sağlamış bulunmaktayız.

Bazı kesimler tarafından kamuoyuna Asya bebeğin sağlık durumu ve tedavisiyle ilgilenmediğimiz gibi bir algı yaratılmasını üzülerek takip etmekteyim. Bundan sonra Asya bebeğin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederim.