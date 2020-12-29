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Üstel Şoför Okulları Birliği'ni kabul etti

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Emirzade Tilki başkanlığındaki KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği heyetini kabul ederek bir süre görüştü. 
Üstel Şoför Okulları Birliği'ni kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Emirzade Tilki başkanlığındaki KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği heyetini kabul ederek bir süre görüştü. 

Sürüş ehliyetleri yenileme ve ehliyet sınavlarının durmasına neden olan tüzükler ile ilgili attığı adım ve yaşadıkları mağduriyeti sona erdirdiği için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel’e teşekkür eden Emirzade Tilki, göreve geldiği ilk günden irtibaren şoför okullarına sahip çıktığı için Bakan Üsterl’e teşekkür plaketi sunarak görevinde başarılar diledi.

Kabulde şoför okullarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Üstel, görevinin güvenli bir trafik sistemi oluşturup canlarımızın ve milli servetimizin yollarda heba olmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

“Hiç bir anne ve babanın trafiğe kurban giden çocuklarının arkasından ağlamasını istemeyiz. Çocuklarımızın ve geleceğimiz için bu konuları masaya yatırıp tartışacağız” diyen Bakan Üstel, önceliğin kendi insanımızın güvenliğini sağlamak olduğunu, bunu da paydaşlar ile birlikte yapılacağının altını çizdi.  

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