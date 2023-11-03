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Üstel: Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek

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Başbakan Ünal Üstel, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Üstel: Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek

Başbakan Ünal Üstel’e kabulde, spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti. 

Başbakan Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’ni uzun zamandır verdiği mücadeleden ve çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Kıbrıs Türk gençliğinin uğradığı haksızlıklara işaret etti.

Başbakan Ünal Üstel, “Hükümetimiz spora  ve sporcuya önem veriyor. Bu doğrultuda ülkemizde herhangi bir spor alanında faaliyet gösteren bütün federasyonlarımıza kapımız her zaman açıktır. 

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı spor faaliyetlerinde yer alan sporcularımıza, gerekse  spor kulüplerinde ve farklı spor alanlarında faaliyet gösteren gençlerimize imkanlarımız dahilinde destek olmayı sürdüreceğiz. Ülke gençliğinin sporda önünü açmak için mücadele gösteren, farklı platformlarda yer alabilmemiz, sesimizi duyurabilmemiz için mücadeleye devam eden tüm federasyonlara  teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Üstel, dünya tarafından KKTC’ye uygulanan ambargolara da işaret ederek, şunları kaydetti: “Maalesef dünya bize her konuda ambargo uygulamaya devam ediyor. Bu kabul edilemez. Ancak  bu engellere rağmen federasyonlarımız gerek uluslararası spor müsabakalarına katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak adına ellerinden gelen çabayı sarf etmektedir.  Gösterdikleri bu çaba ülkemiz için çok değerli ve önemlidir” diye de konuştu. 

Kuzey Kıbrıs Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ise Başbakan Ünal Üstel’e komitelerini kabul ettiği için teşekkürlerini sundu ve “Çalışmalarımız neticesinde Türkiye olimpiyatlara hazırlama merkezlerinde belli bir aşama kaydettik. Buralarda artık yarışan oyuncularımız var. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile de sürekli istişare halindeyiz. Ülke gençliğimizin sporda gelişim göstermesi adına çalışmalarımız sürmektedir” ifadelerini kullandı.

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