  • BIST 5.026,83
  • Altın 1116.872
  • Dolar 18.8571
  • Euro 20.1677
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Üstel: Suçluların hak ettikleri cezayı almaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız

» »
Üstel: Suçluların hak ettikleri cezayı almaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız
Üstel: Suçluların hak ettikleri cezayı almaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel ile ilgili tutuklamalar için “Türkiye Makamları ile birlikte istişare içerisinde yürüyerek suçluların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Başbakan Ünal Üstel’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Hükümetimizin zamanında ve doğru yaptığı girişimlerle, Türkiye Cumhuriyeti Makamlarının ise hiç zaman kaybetmeden harekete geçmesi ile İsias Hotel Sorumluları teker teker tutuklanmaya başlamıştır.

Sadece İsias Otel değil, vatandaşlarımızın canlarını yitirdiği diğer yapılarla ilgili de ceza soruşturmaları başlamış durumdadır.
Halkımızın kalbinin ve vicdanının sesi olan “suçlular cezalandırılsın” söylemi, sosyal medyadan da tüm Türkiye’ye yayılıyor. Gerek hükümet olarak gerekse halk olarak sesimizi, duyması gereken herkese duyuruyoruz.

Şahsen ben de, hükümetimizin her bir üyesi de, bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız da aynı hassasiyeti ve düşünceyi taşıyoruz.
Başlayan yasal süreçleri, gerek hükümet olarak gerekse oluşturmakta olduğumuz Başbakanlığa bağlı komitelerimiz aracılığı ile yakından takip ediyoruz.

Türkiye Makamları ile birlikte istişare içerisinde yürüyerek suçluların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
İktidarından, muhalefetine, sivil toplumundan, halkımızın her bir ferdine, tüm kesimlerle diyalog içerisinde olmaya ve acılarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi çekişme değil, şimdi tek yürek olma zamanıdır.

 

Kaynak : BRTK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu: Hükümet deprem felaketinden ders çıkarmadı18 Şubat 2023 Cumartesi 14:01
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa ıslahı konusunda seminer düzenleyecek18 Şubat 2023 Cumartesi 14:01
  • Rumlar Derinya’daki “Ay.Marina Şapeli”nde ayin yapacak18 Şubat 2023 Cumartesi 14:00
  • CTP Kadın Örgütü: Bu toplum için yapılabilecek en büyük sosyal hizmet, hükümetin istifa etmesidir17 Şubat 2023 Cuma 21:11
  • Harmancı: Depremzede aileler için merkezi hükümetin bir eylem planı açıklaması elzem17 Şubat 2023 Cuma 21:09
  • CTP’nin yılbaşı piyango çekimi 24 Nisan’a ertelendi17 Şubat 2023 Cuma 20:17
  • Erhurman uyardı!17 Şubat 2023 Cuma 20:11
  • Gazimağusa Belediyesi'den Sıkı Denetim!17 Şubat 2023 Cuma 20:08
  • Hava soğuk ve nemli...17 Şubat 2023 Cuma 20:06
  • Meclis Genel Kurulu, Pazartesi günü toplanacak17 Şubat 2023 Cuma 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti