Üstel Taçoy'un TV çağrısını red etti! "İsteyen istediği kanala konuşabilir"

İşte Başbakan ve UBP Genel Başkanı ve adayı Ünal Üstel'in yaptığı açıklama;

Değerli kardeşlerim;

Hepinize iyi hafta sonu dileklerimi sunuyorum…

Ulusal Birlik Partisi, köklü geçmişi, gelenekleri, ilkeleri, duruşu ve misyonu ile bir parti olmanın da ötesinde, büyük ve öğretici bir ailedir, okuldur.

Bu büyük partide, bu büyük ailede, kökleri bir asra dayanan bu okulda biz sadece siyaseti değil, hayata karşı duruşu, millet ve vatan sevgisini de öğrendik.

Bizim, büyüklerimizden öğrendiğimiz en önemli şeylerden birisi de şudur.

Biz UBP'yi UBP'lilerle konuşuruz. Biz UBP’yi UBP'yi sevenlerle konuşuruz. Ve bunu kendi içimizde yaparız.

Biz partimizi, siyasi çıkarlarımıza katkı sağlasın diye televizyon programlarına malzeme etmeyecek kadar çok seviyoruz.

Biz UBP’yi ne mahkemelerde tartıştırırız, ne de televizyonlarda tartıştırırız.

Bizim sahip olduğumuz tek güç vardır. O da üyelerimizin gücüdür. Biz gücümüzü üyemizden alırız ve bir hesap varsa bunu da üyelerimize veririz.

Sesini duyurmak isteyen, istediği televizyona çıkabilir. Yapacaklarını anlatmak isteyen, istediği kanala, istediği gazeteye istediği demeci verebilir.

Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı halkımıza ve üyelerimize tüm mecralardan duyurmaya devam ediyoruz. Meraklısı olan bakar okur. Kimseye çatmadan, kimseyi kırmadan, kimse için ileri geri konuşmadan, barış dili ile, birliğimizi bozmak için fırsat arayanlara fırsat vermeden, kendimizi anlatıyoruz.

Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket ediyoruz. Partinin birliğini, bütünlüğünü düşünerek hareket ediyoruz. Birileri benden sonrası kaos ve tufan diyebilir. Biz kurultay sonrası UBP ile devam, iktidar ve istikrarla devam diyoruz.

Kimse boşuna heveslenmesin. Elini ovuşturup, bizi birbirimize sokmak isteyenlere fırsat verecek değiliz. İlla gün hesabı yapmak isteyenlere söylemek isterim ki, Büyük UBP'nin Büyük zaferine 28 gün kaldı.

UBP’nin zaferine, iktidarımızın daha da güçlenmesine, üyelerimizin ülkede ve partide siyasi istikrara güçlü şekilde EVET demesine sayılı gün kaldı.

UBP üyelerinin sandıklara koşarak, ezici bir çoğunlukla, “Doğru karar istikrar" demelerine çok az kaldı.