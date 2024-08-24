  • BIST 9668.1
  • Altın 2739.007
  • Dolar 33.9662
  • Euro 37.9926
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAMaymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hastalığın tedavisi var mı?

Üstel Taçoy'un TV çağrısını red etti! "İsteyen istediği kanala konuşabilir"

» »
UBP Kurultayına doğru...Üstel Taçoy'un TV çağrısını red etti! "İsteyen istediği kanala konuşabilir"
Üstel Taçoy'un TV çağrısını red etti! "İsteyen istediği kanala konuşabilir"

İşte Başbakan ve UBP Genel Başkanı ve adayı Ünal Üstel'in yaptığı açıklama;

Değerli kardeşlerim;

Hepinize iyi hafta sonu dileklerimi sunuyorum…

Ulusal Birlik Partisi, köklü geçmişi, gelenekleri, ilkeleri, duruşu ve misyonu ile bir parti olmanın da ötesinde, büyük ve öğretici bir ailedir, okuldur.

Bu büyük partide, bu büyük ailede, kökleri bir asra dayanan bu okulda biz sadece siyaseti değil, hayata karşı duruşu, millet ve vatan sevgisini de öğrendik.

Bizim, büyüklerimizden öğrendiğimiz en önemli şeylerden birisi de şudur.

Biz UBP'yi UBP'lilerle konuşuruz. Biz UBP’yi UBP'yi sevenlerle konuşuruz. Ve bunu kendi içimizde yaparız.

Biz partimizi, siyasi çıkarlarımıza katkı sağlasın diye televizyon programlarına malzeme etmeyecek kadar çok seviyoruz.

Biz UBP’yi ne mahkemelerde tartıştırırız, ne de televizyonlarda tartıştırırız.

Bizim sahip olduğumuz tek güç vardır. O da üyelerimizin gücüdür. Biz gücümüzü üyemizden alırız ve bir hesap varsa bunu da üyelerimize veririz.

Sesini duyurmak isteyen, istediği televizyona çıkabilir. Yapacaklarını anlatmak isteyen, istediği kanala, istediği gazeteye istediği demeci verebilir.

Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı halkımıza ve üyelerimize tüm mecralardan duyurmaya devam ediyoruz. Meraklısı olan bakar okur. Kimseye çatmadan, kimseyi kırmadan, kimse için ileri geri konuşmadan, barış dili ile, birliğimizi bozmak için fırsat arayanlara fırsat vermeden, kendimizi anlatıyoruz.

Sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket ediyoruz. Partinin birliğini, bütünlüğünü düşünerek hareket ediyoruz. Birileri benden sonrası kaos ve tufan diyebilir. Biz kurultay sonrası UBP ile devam, iktidar ve istikrarla devam diyoruz.

Kimse boşuna heveslenmesin. Elini ovuşturup, bizi birbirimize sokmak isteyenlere fırsat verecek değiliz. İlla gün hesabı yapmak isteyenlere söylemek isterim ki, Büyük UBP'nin Büyük zaferine 28 gün kaldı.

UBP’nin zaferine, iktidarımızın daha da güçlenmesine, üyelerimizin ülkede ve partide siyasi istikrara güçlü şekilde EVET demesine sayılı gün kaldı.

UBP üyelerinin sandıklara koşarak, ezici bir çoğunlukla, “Doğru karar istikrar" demelerine çok az kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Taçoy: Ünal bey canlı yayında karşıma çıkacak mısın?23 Ağustos 2024 Cuma 19:34
  • İrlanda Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 25 bin euro bağışta bulundu23 Ağustos 2024 Cuma 17:09
  • Taçoy'dan iddialı elektrik açıklaması23 Ağustos 2024 Cuma 16:49
  • Üstel:UBP bitecek, gidecek beklentisi içinde olanların hayalleri her gün daha da yıkılıyo23 Ağustos 2024 Cuma 16:35
  • İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi, yedi kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı23 Ağustos 2024 Cuma 16:02
  • Ersin Tatar: Üçlü davet hiç olmadı23 Ağustos 2024 Cuma 15:20
  • Gıda analiz sonuçları açıklandı23 Ağustos 2024 Cuma 15:02
  • Künyesiz 7 haber sitesine erişim engeli23 Ağustos 2024 Cuma 14:53
  • Erhürman: Hep birlikte silkinip kendimize gelme zamanıdır23 Ağustos 2024 Cuma 14:19
  • Karavan hırsızı Stavro cezaevine gönderildi23 Ağustos 2024 Cuma 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti