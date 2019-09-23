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Üstel, Take Action Cyprus temsilcilerini kabul etti

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Üstel, Take Action Cyprus temsilcilerini kabul etti
Üstel, Take Action Cyprus temsilcilerini kabul etti

 Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tamamen gönüllülerden oluşan ve sosyal medyadan örgütlenip bir araya gelerek çevre konularında örnek organizasyonlarla çevre temizliği gerçekleştiren duyarlı gençlerin oluşturduğu Take Action Cyprus temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, çevre konularına duyarlı gençlerin faaliyetlerini bir süreden beridir takip ettiklerini ve ortaya koymuş oldukları bu duyarlı davranışın takdir edilmesi amacıyla onlara davet gönderdiklerini dile getirdi.

“Böylesi çevreye duyarlı gençlerimizin, tamamen gönüllülük temelinde ortaya koymuş oldukları bu güzel organizasyonlar, dilerim ki tüm topluma örnek olsun” diyen Bakan Üstel, gençlerin bu duyarlılığı karşısında kendilerinin de kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, Bakanlık olarak her türlü destek ve işbirliğine hazır olduklarının bilinmesini istedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkenin bir turizm adası olması nedeniyle, herkesin böylesi bir bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin temiz bir hale getirilmesine katkı koyacak her türlü adımın yanında olacaklarının altını çizdi.

Take Action Cyprus üyeleri ile ileriki günlerde daha geniş bir katılımla bir araya gelecekleri konusunda anlaştıklarını da dile getiren Bakan Üstel, toplantıda hem gençlerin çevre konularındaki görüşlerini almak hem de gençlerin bundan sonra gerçekleştirecekleri çevresel etkinliklere nasıl destek olunacağını görüşüp belirleyeceklerini dile getirdi.

Take Action Cyprus’u temsilen, Bakan Üstel’in daveti üzerine görüşmeye gelen Elin Yurtdaş ve Aydın Hocanın da, kabulde yaptıkları konuşmalarda, Bakan Üstel’in bu davranışı ile ne kadar doğru bir şey yaptıklarını bir kez daha anladıklarını dile getirdi.

Take Action Cyprus’un oluşum amacı ve faaliyetleri hakkında Bakan Üstel’e bilgi veren gençler, Bakanlığın desteği ile amaçlarını daha etkili bir biçimde topluma yansıtabileceklerini, bunun da toplumdaki çevre konularına olan duyarlılığın daha hızlı bir biçimde arttırılmasına katkı koyacağına inandıklarını belirttiler.

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