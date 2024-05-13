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Üstel: Tarihi bir gün

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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.
Üstel: Tarihi bir gün

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, KKTC -Azerbaycan  Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ile heyetler yer aldı.

- Feyziyev: "Bu ilk ziyaret, diğerlerinin de önünü açacak

KKTC -Azerbaycan  Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, dört heyet olarak Üstel’i ziyaret ettiklerini ifade ederek, heyetler olarak çalışma grubu oluşturduklarını, önemli ziyaretler, görüşmeler yaptıklarını söyledi.  

Bunun ilk resmî ziyaret olduğunu ve bu ziyaretlerin artacağını, diğer ziyaretlerin de önünü açacağını vurgulayan Feyziyev, amaçlarının, ilişkileri sıklaştırmak, her alanda yakınlaşmayı sağlamak olduğunu kaydetti.

İki halkın da tarihte çok zorluklar yaşadığını ama sonunda başarılı olduklarını ifade eden,  şimdi de sürdürülen mücadele zor olsa da sonucunun yine başarılı olacağına inanç belirten Feyziyev, Azerbaycan olarak kalben, ruhen Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ve aralarındaki bağlar ile desteğin artacağına işaret etti.  

Ziyaret kapsamında gelecek için ne yapabileceklerini görüşüp konuşacaklarını belirten Feyziyev, misafirperverlikten dolayı minnettar olduklarını kaydetti.

-Üstel: "Tarihi bir gün"

Başbakan Ünal Üstel de, heyetleri KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bugünü "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle gözlemci üye oldukları Türk Devletleri Teşkilatı sonrası ilk ziyareti Azerbaycan’a yaptıklarını, Cumhurbaşkanlarının görüştüğünü, ekonomik, kültürel, sosyal turizm alanlarında işbirlikleri için görüştüklerini ve sonrasında karşılıklı ziyaretler yaptıklarını anlatan Üstel, Karabağ mücadelesine benzer bir mücadelenin de Kıbrıs'ta verildiğini kaydetti.

“Üç devlet bir millet olarak aramızdaki bağları güçlendireceğiz” diyen Üstel, Milli Azerbaycan Meclisinin aldığı dostluk grubu kararının kendileri için bir milat ve tarihi bir karar olduğunu vurguladı.

Aralarındaki bağları güçlendireceklerini, kültürel, sosyal, turizm alanında Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmek için çalışmalar ve görüşmeler yapacaklarını ifade eden Üstel, heyetlere, KKTC’yi ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da konuşmalarında, KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "bir ilk olan bu tarihi ziyaretin" devam edeceğini ve ilişkilerin geliştirileceğini söylediler.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı ve anı fotoğrafı çekildi.

 

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