Üstel, TBMM'de kabul edilen tezkereyi selamladı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkereyi selamladı.

Üstel'in açıklaması şöyle:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlığı ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş imzası ile okunarak oy birliği ile kabul edilen tezkerede, Türkiye ve KKTC’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortak vizyonunu teyit eden ifadeleri selamlıyorum.

Adada iki devletin varlığına yapılan vurgu, iki devletli çözüm vizyonuna verilen destek ve devletimizin tanınmasına yönelik yapılan ortak çağrı tarihi bir olaydır.

Tezkerede de ifade edildiği gibi;

"İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır.

Yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendiren bu tarihi mesajdan dolayı TBMM’de bulunan tüm siyasi partilere teşekkür ediyor, Türkiye’de yaşayan tüm kardeşlerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."