  • BIST 11150.98
  • Altın 2583.981
  • Dolar 33.0858
  • Euro 36.0409
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Üstel, TBMM'de kabul edilen tezkereyi selamladı

» »
Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkereyi selamladı. 
Üstel, TBMM'de kabul edilen tezkereyi selamladı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkereyi selamladı. 

Üstel'in açıklaması şöyle: 

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlığı ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş imzası ile okunarak oy birliği ile kabul edilen tezkerede, Türkiye ve KKTC’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortak vizyonunu teyit eden ifadeleri selamlıyorum.

Adada iki devletin varlığına yapılan vurgu, iki devletli çözüm vizyonuna verilen destek ve devletimizin tanınmasına yönelik yapılan ortak çağrı tarihi bir olaydır.

Tezkerede de ifade edildiği gibi;

"İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır.

Yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendiren bu tarihi mesajdan dolayı TBMM’de bulunan tüm siyasi partilere teşekkür ediyor, Türkiye’de yaşayan tüm kardeşlerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Yurdunu seven herkes, DAÜ’ye ve onun sahip olduğu varlıklara sahip çıkmalı ve bu konuda ses vermelidir”18 Temmuz 2024 Perşembe 17:25
  • YDÜ öğrencileri 19 ülkede staj yapacak18 Temmuz 2024 Perşembe 17:05
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı ağırladı18 Temmuz 2024 Perşembe 16:31
  • Diş Hekimi Ahmet Lama hayatını kaybetti18 Temmuz 2024 Perşembe 16:03
  • Beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı18 Temmuz 2024 Perşembe 15:36
  • Kalkanlı Yaşam Evi'nin bakım ve tadilatı son hız devam ediyor18 Temmuz 2024 Perşembe 14:51
  • Ataoğlu Kantara Gençlik kampında gençlerle bir araya geldi18 Temmuz 2024 Perşembe 14:26
  • Gemikonağı'nda Sahtekarlıkla Para Temin Eden Şahıs Tutuklandı18 Temmuz 2024 Perşembe 14:24
  • Metehan Geçiş Kapısı ve Süpermarket Park Alanında Gümrüksüz Mal Tasarrufu Operasyonları18 Temmuz 2024 Perşembe 14:20
  • EZ KOOP ile KOOP SÜT arasında işbirliği protokolü imzalandı18 Temmuz 2024 Perşembe 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti