Üstel: Tehditle devleti korkutamazlar, hiçbir şey bizi et ithalinden vazgeçiremez

Başbakan Ünal Üstel, et ithali ve hayvancıların eylemi ile ilgili konuştu, ‘hiçbir şey bizi et ithalinden vazgeçiremez” dedi.

Pelin Yükselay

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda katıldığı programda konuşan Başbakan Ünal Üstel, et ithali karar sürecini anlattı:

“Geçmişten bugüne Mayıs-Haziran aylarında et konusunda sıkıntı yaşanıyor. Süratli bir şekilde fiyatlar yükseliyor. Denetimlere başladık. Ama tüm bu denetimlere rağmen et fiyatları yükselmeye devam etti. Tarım Bakanı, Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakanı’ndan oluşan özel bir komite kurduk. Komitemiz üreten kesimlerden; gerek tarımcı gerek hayvancı ile toplantılar yaptı. Geldiğimiz noktada dedik ki iç tüketimdeki fiyatların aşağıya inmesi için hükümetin destek vermesi lazım. Hemen masaya koyduk, destek vermeye başladık. Maliyemiz bir gün dahi aksatmadan gününde üreten kesimlerimize ödemelerini gerçekleştirdi. Ancak et fiyatları düşmedi. Bu noktada Bakanlar Kurulu özel komiteye görev verdi, “hayvancılarla konuşun kasaba eti kaça vermek isterler?” dedik. Hayvancı 250’ye veririm dedi, kasap 230’dan fazlaya alamam dedi. Hükümet olarak dedik ki aradaki farkı devlet verecek ama şart koştuk, “Ete narh koyacağız” dedik. 550 TL’yi geçmeyecek fiyatlar dedik, kasaplarla protokol yaptık. Hayvan Üreticileri ile de mutabık kaldık ve bunu uygulamaya koyduk. Bir müddet sonra bizimle protokol yapan Kasaplar Birliği kendi içlerinde sıkıntı yaşadı, başkanları değişmek zorunda kaldı. Bu sürede fiyat denetimleri de yapıldı. Bazı kasaplar uydu, bazı kasaplar uymadı. Anında ceza kesildi. Biz bunu yapmamıza rağmen halkın büyük bir kısmı Güneye gidip oradan et ihtiyacını karşılamaya devam etti. Eti ülkemize kaçak getirmek için bir takım kişiler girişim yaptı. Bu gittikçe çoğaldı. Güneye gidemeyen kişiler gidenlere siparişler vermeye başladı. Buna seyirci kalamazdık. Bir baktık Güneye 6-7 yerden et ithal edilir, kendi ürettiklerini de satarlar, farklı fiyatlar var. İnsanlarımız da parasına göre oradan et alır. Biz de bu sürede kuzu eti çoğalana kadar ithal et getirelim ve insanımız eti bizden alsın, güneyden ne olduğunu bilmediği eti almasın dedik.

“Tek amacımız alım gücü düşük olan vatandaşlarımızı etle buluşturmak”

Kasapların ithal et kararına önce evet sonra hayır sonra tekrar evet dediğini anlatan Üstel, ithal et için hemen çalışmalara başladıklarını kaydetti. Gerekli yerlere ulaşıldığını ve teklifler alındığını kaydeden Üstel, bu süreçte üreten kesimlerle de görüşmeyi ihmal etmediklerini ve her zaman görüşlerini aldıklarını söyledi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Tek amacımız alım gücü düşük olan vatandaşlarımızı etle buluşturmak. İthal etin kilosu 400 TL’yi geçmeyecek. Bunu devlet getirecek, TÜK üzerinden getirecek. Dağıtım ekipleri ve buzluklar da hazır. Onlarla da görüştük. Kasaplar ve marketlere verilecek bu etler, vatandaş etle buluşacak. Siparişi koyduk”

Üstel: Grev haktır saygı duyarım ancak yıkıp dökmek hak değildir

Tüm bunlar olurken Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eyleme başladığını söyleyen Üstel, ‘grev haktır saygı duyarım ancak yıkıp dökmek hak değildir’ diye konuştu. Üstel yapılan eylemlerle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümet olarak özel komite kurduk, diyalog kurun dedik. Ama arkadaşlarımız başbakanlık önüne geldiler ve orada istenmeyen olaylar yaşandı ve Başbakanlıktaki kamu mallarına zarar verdiler. Bu grev değil. Yıkmak dökmek ve tehditle devleti korkutamazlar. Devlet ciddiyeti var eğer hakkınızı aramak istiyorsanız gelip oturup konuşursunuz. Maalesef buna destek olan bazı kesimler de oldu. Onlara sorarım siz alım gücü düşük olan insanların etle buluşmasına karşı mısınız?”

“İlk tır yarın o bir gün geliyor”

İthal etin ilk partisinin yarın ya da en geç Cuma günü adaya geleceğini söyleyen Üstel, her şeyin hükümetin kontrolü altında olacağını vurguladı. Bazı basın yayın organlarında ithal etle ilgili karalama kampanyası yapıldığının altını çizen Üstel, “‘kalitesiz et getiriyorlar’ deniyor ama bu taraftan halkımız ne olduğu belli olmayan eti Güney’den zaten alıyor. Biz buna karşıyız. Avrupa standartlarında kuzu getiriyoruz. Biz eti halkımıza getiriyoruz, eti halkımızla buluşturacağız. Karalamalar bizi yolumuzdan caydıramaz. Bizim gailemiz halkımız. Bizim et ithali konusunda hiçbir endişe gailemiz yok. 19 Haziran’a kadar ülkemize et getireceğiz” diye konuştu.

“Komitemiz üreticilerle diyalog için her zaman hazır”

Hayvancılar Birliği’nin diyalog çağrısı yaptıkları anda özel komitenin görüşmeye hazır olduğunun altını çizen Üstel, akşam bir görüşme olduğunu ancak sonuç alınamadığını hatırlatarak, ‘üreticiler ne zaman isterlerse görüşme gerçekleşecek’ dedi.

“Eylemcilerin verdikleri zararı, halkın takdirine bırakıyorum”

Eylemcilerin verdikleri zararın ortada olduğunu da sözlerine ekleyen Üstel, bunu halkın takdirine bıraktıklarını kaydetti. Konuşmasında Polisi de tebrik eden Üstel, “Tekrar söylüyorum. Biz hiçbir zaman diyalogdan kaçmadık. Görüşecekleri adresi her zaman söyledik. Gelecek etle ilgili yapılan karalama kampanyalarından dolayı da son derece üzgünüm” dedi.