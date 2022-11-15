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Üstel temel attı

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Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği'nin katkılarıyla yapılacak Lapta Huzurevi binasının temel atma törenine katıldı
Üstel temel attı

Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları ile çıkılan yolda ülkeye istikrarı getireceklerine vurgu yaptı. Üstel, “Hükümeti kurduğumuz günden beri ne söylediysek yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 2013 yılından beri ülkede istikrarın olmamasından dolayı büyük projeler yarım kaldı. O günden bugüne gerçekleşemeyen reformları ve icraatları yaparak halkımızın susamış olduğu hizmetleri ayaklarına götüreceğiz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Lapta Huzurevi’nin önemine değinerek, yaşlıların rahatlıkla istirahat edeceği, huzurlu zaman geçirecekleri, etkinliklerde bulunacakları bir huzurevinin temellerinin atıldığını kaydetti.

Üstel, yerel kaynaklar ve Türkiye’nin sağladığı kaynaklarla yarım kalan tüm projelerin bir bir hayata geçeceğini, Lapta Huzurevi projesinin daha güzel, daha refah ve her türlü sosyal etkinlik alanını içerisinde barındıran, devlet-sivil toplum örgütleri ve kişilerin dayanışmasına örnek oluşturacağına işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy törende yapmış olduğu konuşmada hayallerinin huzur evlerini sosyal yaşantıyla bütünleştirmek, çocuklarla ve diğer insanlarla kaynaştırarak bütünlüklü bir proje yaratabilmek olduğunu söyledi.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer törende yapmış olduğu konuşmada mutlu olduğu en önemli noktanın devletten hiçbir katkı almadan herkesin katkı koyduğu, 25 milyon TL tutarındaki Lapta Huzurevi projesinin hayata geçmiş olmasını ifade ederek, “Dayanışma ruhu sergilenerek 1 yılda bitirilmesi hedeflenen Lapta Huzurevi projesinin tüm sivil toplum örgütleri tarafından örnek alınması gereken bir projedir” dedi.

 

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