  • BIST 5.124,25
  • Altın 1244.08
  • Dolar 19.289
  • Euro 21.0283
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti

» »
Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti
Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul ederek, Oda’nın Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'nda gözlemci  üyeliğe kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. İş insanlarımızın ve iş örgütlerimizin diğer ülkeler ile ekonomik ve ticaret alanlarındaki iş birliklerinin artırılması ve ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası  Başkanı Turgay Deniz de, 7 Nisan Cuma günü gerçekleşen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu toplantısında  ülkeler arasındaki mevcut ekonomik ve ticari iş birliklerini daha da geliştirmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin  istişarelerde bulunulduğunu belirterek, üye ülkeler arasındaki ticaretin artmasında özellikle ticaretin kolaylaştırılması için çalışmaların önemine işaret edildiğini belirtti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, KKTC’nin bu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini arzulamakta olduklarını söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı11 Nisan 2023 Salı 16:37
  • Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’ndan “Oyuncağını Paylaş” kampanyası11 Nisan 2023 Salı 16:03
  • Akansoy, Mişaulis ve Kavazoğlu’nun anma törenine katıldı11 Nisan 2023 Salı 16:00
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı… Bir sonraki toplantı 17 Nisan'da yapılacak11 Nisan 2023 Salı 15:48
  • Cesurer: “Arızalara veya santrallere müdahalemiz olmayacak. Kopan koptuğu yerde kalacak"11 Nisan 2023 Salı 15:32
  • Trafiğe bir can daha!11 Nisan 2023 Salı 14:51
  • Mobilya Sanayiciler Derneği, Melekler Köyü yapımına katkı koyan işletmelere teşekkür belgesi verdi11 Nisan 2023 Salı 13:35
  • Biyologlar Derneği, 17 Nisan Pazartesi günü etkinlik düzenleneceğini duyurdu11 Nisan 2023 Salı 12:29
  • Öztürkler: Koyduğumuz Hedefler Doğrultusunda Hizmete Devam11 Nisan 2023 Salı 12:13
  • Taçoy'dan elektrik kesintisi ve asgari ücret açıklaması11 Nisan 2023 Salı 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti