Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul ederek, Oda’nın Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'nda gözlemci üyeliğe kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. İş insanlarımızın ve iş örgütlerimizin diğer ülkeler ile ekonomik ve ticaret alanlarındaki iş birliklerinin artırılması ve ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, 7 Nisan Cuma günü gerçekleşen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu toplantısında ülkeler arasındaki mevcut ekonomik ve ticari iş birliklerini daha da geliştirmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunulduğunu belirterek, üye ülkeler arasındaki ticaretin artmasında özellikle ticaretin kolaylaştırılması için çalışmaların önemine işaret edildiğini belirtti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, KKTC’nin bu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini arzulamakta olduklarını söyledi.