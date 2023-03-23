  • BIST 5.027,23
  • Altın 1210.699
  • Dolar 18.9631
  • Euro 20.6928
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Üstel: Tüm su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için birlikte çalışmak önemli

» »
Başbakan Ünal Üstel, Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için birlikte çalışmanın önemine işaret etti.
Üstel: Tüm su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için birlikte çalışmak önemli

Üstel mesajında, tüm canlılar için yaşamsal olan su kaynaklarının küresel ısınma ve kaynakların verimli kullanılmaması sebebiyle her geçen gün azaldığına işaret etti.

“Kısıtlı su kaynaklarına sahip olmamız ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın iklimsel koşulları gereği yıllar boyu su sıkıntıları ile boğuşan ülkemiz, hükümetlerimiz tarafından ortaya konan vizyon ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Asrın Su Projesi’ sayesinde can suyuna kavuşmuştur” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Bu projenin ikinci aşamasını da tamamlamak üzereyiz. Geçitköy barajına aktarılan suyun tarımsal arazilerde kullanılması için yapılan tünel projesi de tamamlanmış bulunuyor. Yürütülen çalışmalarla Anavatan’dan gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovaları ile kucaklaşmasına çok az bir süre kalmıştır.

 Anavatan Türkiye'den gelen suyun varlığı, bizlere yaşamsal bir kaynak sunsa da, bizleri ülkemize ait kaynakların artırılması, korunmasına ve geliştirilmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapmaktan alı koymamalıdır.

22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.

Yeraltı su kaynakları da dahil olmak üzere tüm su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almamız ve birlikte çalışmamız büyük önem taşıyor.

Bu özel günün, su bilincimizin artmasına katkı sağlamasını, kurak dünya topraklarının suyla buluşmasını ve küresel ısınma karşısında ülkelerin ortak mücadelesinin artarak sürdürülmesini diliyorum.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman’dan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a: Hani bu ‘yeni siyaset’ sizindi?22 Mart 2023 Çarşamba 20:25
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Fisher'den yeni siyasetimize destek olmasını istedim22 Mart 2023 Çarşamba 19:53
  • Çam kese böceklerine karşı terminatör böcekler doğaya bırakıldı22 Mart 2023 Çarşamba 18:30
  • DAÜ'de 5 müdür aynı anda emekliliğini istedi görevinden istifa etti!22 Mart 2023 Çarşamba 18:03
  • Öztürkler: Yapılan kesinti değil, toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik yatırımdır22 Mart 2023 Çarşamba 17:13
  • Emrullah Turanlı'nın KKTC'deki Müteahhitlik Karnesi iptal edildi22 Mart 2023 Çarşamba 16:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi kabul edecek22 Mart 2023 Çarşamba 15:55
  • Yaz saati uygulaması başlıyor...22 Mart 2023 Çarşamba 15:52
  • TDP’den Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı22 Mart 2023 Çarşamba 15:17
  • KTEZO prefabrik yaşam evleri üretimine katkı koyanlara teşekkür belgesi sundu22 Mart 2023 Çarşamba 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti