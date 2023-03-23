Üstel: Tüm su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için birlikte çalışmak önemli

Başbakan Ünal Üstel, Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için birlikte çalışmanın önemine işaret etti.

Üstel mesajında, tüm canlılar için yaşamsal olan su kaynaklarının küresel ısınma ve kaynakların verimli kullanılmaması sebebiyle her geçen gün azaldığına işaret etti.

“Kısıtlı su kaynaklarına sahip olmamız ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın iklimsel koşulları gereği yıllar boyu su sıkıntıları ile boğuşan ülkemiz, hükümetlerimiz tarafından ortaya konan vizyon ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Asrın Su Projesi’ sayesinde can suyuna kavuşmuştur” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Bu projenin ikinci aşamasını da tamamlamak üzereyiz. Geçitköy barajına aktarılan suyun tarımsal arazilerde kullanılması için yapılan tünel projesi de tamamlanmış bulunuyor. Yürütülen çalışmalarla Anavatan’dan gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovaları ile kucaklaşmasına çok az bir süre kalmıştır.

Anavatan Türkiye'den gelen suyun varlığı, bizlere yaşamsal bir kaynak sunsa da, bizleri ülkemize ait kaynakların artırılması, korunmasına ve geliştirilmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapmaktan alı koymamalıdır.

22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.

Yeraltı su kaynakları da dahil olmak üzere tüm su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almamız ve birlikte çalışmamız büyük önem taşıyor.

Bu özel günün, su bilincimizin artmasına katkı sağlamasını, kurak dünya topraklarının suyla buluşmasını ve küresel ısınma karşısında ülkelerin ortak mücadelesinin artarak sürdürülmesini diliyorum.”