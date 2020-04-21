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Üstel: “turizm sektörünü ilerleyen zamanda kontrollü şekilde açmayı planlıyoruz. Bu konuda bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz”

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Üstel: “turizm sektörünü ilerleyen zamanda kontrollü şekilde açmayı planlıyoruz. Bu konuda bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz”
Üstel: “turizm sektörünü ilerleyen zamanda kontrollü şekilde açmayı planlıyoruz. Bu konuda bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilen turizm sektörünü ilerleyen zamanda kontrollü bir şekilde açmayı planladıklarını, bu konuda bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

“15-22 Nisan Turizm Haftası” dolayısıyla mesaj yayınlayan Turizm  ve Çevre Bakanı Üstel, tüm dünya gibi kendilerinin de bu konuda gerekli adımları atacaklarını; KKTC’deki salgının seyri konusunda tur operatörlerine bilgi verecek bir sistem  oluşturulması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Üstel, “salgının kalkması ile birlikte bir daha bulaş olmaması, en azından otellerde konaklayacak turistlerin güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlayacak bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

EYLEM PLANI…

Eylem planlarıyla ilgili bilgiler veren Üstel, birinci maddenin KKTC’ye  uçaklarla gelecek olan turistlerin güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesini, uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemleri içerdiğini; ikincisinin havalimanlarından otellere kadar gidiş-geliş ve tur programlarının düzenlenmesi ile ilgili süreç olduğunu; üçüncü maddenin de otellerde konaklayacak turistlerin otellere girişleri ve sonrasında alınacak olan tedbirlerden oluştuğunu kaydetti.

Üstel,  “Bu üç noktada gerekli düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerini başarı ile alabilirsek, 2020 yılını en az kayıpla atlatabiliriz. Ve gelecek yıl içinde çok ciddi bir ivmeyi yeniden yakalayabiliriz” diye konuştu.

Bakan Üstel, bakanlık bürokratları tarafından hazırlanan eylem planının hafta içinde turizm sektöründeki paydaşlar  ile paylaşılacağını ve onların da görüşlerinin alınıp nihai halinin verileceğini kaydetti.

 

“BURUK BİR ‘TURİZM HAFTASI’ ”

Her zamankinden farklı olarak buruk bir Turizm Haftası yaşadıklarını ifade eden Üstel, şunları dile getirdi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın dolayısıyla tüm sektörlerin kapandığı, özellikle turizm sektörünün derin yaralar aldığını ve iyileşme sürecinin zaman alacağı bir dönemden geçiyoruz. Bakanlık olarak 2019 yılından başlayan tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız kapsamında İngiltere, Almanya ve Türkiye’de çok geniş çaplı bir dijital tanıtım ve pazarlama çalışması başlatmıştık. Anavatan Türkiye’nin çeşitli illerinde “Turizm İşbirliği Toplantıları” düzenleyerek Türkiye’deki acente ve turizmcilerle yeni hedefler belirlemiştik.

 Tüm bunların meyvelerini 2020 yılında alacağımızı ümit ederken, böylesi bir tablo ile karşılaşmak, bizleri derinden üzmüştür. Turizm sektörümüz ve paydaşlarımız ile bu zor dönemi el birliği ile aşacağımıza olan inancım tamdır.

Bu yıl salgının geçmesi ile birlikte önceliğimiz iç turizme yönelik teşvik edici çalışmalar olacaktır. Seyahat acenteleri ve otelcilerimiz ile yapmış olduğumuz toplantılar ışığında bu dönemin en az zararla atlatılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz.

Başta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörlerin tekrardan turizmden hak ettiği payı alması ümidi ile tüm halkımıza sağlık dolu yarınlar diliyorum.”

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