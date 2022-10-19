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Üstel, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Heyeti’ni kabul etti

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Üstel, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Heyeti’ni kabul etti
Üstel, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Heyeti’ni kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyetini kabul etti. Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel kabuldeki konuşmasında, Engelsiz Yaşam Evi'nin son derece önemli olduğunu belirterek, eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını kaydetti.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise, 2023 yılı için tamamlamayı planladıkları önemli hedefler olduğunu anlatarak, şu an yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Taçoy, bu projelerin başında olan Engelsiz Yaşam Evinin son rötuşlarını tamamlayarak faaliyete geçirmek istediklerini belirtti.

 

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran da konuşmasında huzurevi, bakım evi ve engelsiz yaşam evi gibi birimlerde 24 saat yaşamın devam ettiğini anlatarak, Türkiye’deki uygulamalardan örnekler verdi.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, engelli çocukların yaptığı tabloyu Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.

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