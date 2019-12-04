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Üstel: “Türkiye'den gelen turist sayısında da azalma var”

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Üstel: “Türkiye'den gelen turist sayısında da azalma var”
Üstel: “Türkiye'den gelen turist sayısında da azalma var”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İzmir'de Türkiyeli turizm acentesi temsilcileriyle bir araya geldi ve sektörel destek çağrısını dile getirdi. Üstel, Türkiye'den gelen turist sayısında da azalma gördüklerini belirterek, düşüşe neden olan sebepleri araştırmak ve bu sebepleri ortadan kaldırmak istediklerini aktardı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye'deki turizm acentelerinin iş birliğiyle yıllık turist sayısını 2 milyona çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Ünal Üstel, İzmir'in Konak ilçesindeki bir otelde, turizm acentesi temsilcileriyle bir araya geldi ve sektörel destek çağrısını dile getirdi.

Üstel, konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından dünya ile bütünleşme gayretinde bulunduklarını ancak büyük ambargolarla karşılaştıklarını kaydederek, "Her başımız sıkıştığında çaldığımız kapı anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti oldu. Dünyada ne kadar ambargo ile karşılaşsak da anavatanımızın desteğiyle turizmde ülkemiz önemli bir yere geldi." dedi.

KKTC'nin 1974 yılından sonra bin 500 yatakla turizme başladığını vurgulayan Üstel, bugün 25 bin 500 yatak kapasitesine ulaştıklarını ifade etti.

Üstel, yatak sayısını kademeli olarak önce 40 bine, daha sonra 50 bine yükseltmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Ülkemize her türlü ambargo uygulanmasına rağmen 1 milyon 200 bin civarında turisti ağırlamaktayız, hedefimiz bu sayıyı 2 milyona çıkarmak." diye konuştu.

"KUZEY KIBRIS'TAKİ HİSSİYAT BAŞKA ADADA YOK"

Ambargonun sıkıntısıyla özellikle ulaşım alanında karşılaştıklarını aktaran Üstel, şöyle devam etti:

"Anavatandan ülkemize havayolu ulaşımı 2 şirket tarafından yapılır. Neden diğer şirketler gelmiyor hiç düşündünüz mü? Gelmeye kalktıkları zaman hemen dünyanın ambargosuyla karşılaşıyor.

'Kuzey Kıbrıs'a gittin, başka ülkeye gidemezsin' deniyor, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'a gelmiyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor, aktarmalı seferle ülkemize geliyor. Biz bir adayız. Sizin etrafınızda ada çok ama Kuzey Kıbrıs'taki hissiyat orada yok. Kültürümüzde ufak tefek farklılıklar olabilir ama duygularımız, sevincimiz aynıdır.

Bizim anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir." Üstel, Türkiye'den gelen turist sayısında da azalma gördüklerini belirterek, düşüşe neden olan sebepleri araştırmak ve bu sebepleri ortadan kaldırmak istediklerini aktardı.

KKTC'ye Türkiye'den daha çok turist gelmesi için iş birliği arayışında olduklarını söyleyen Üstel, "Casinolar turizmin bir parçasıdır ancak casinosuz otelimiz de çoktur. Ülkemizin tarihi zenginliği çoğu ülkede yoktur. Osmanlı'nın bıraktığı çok eser var hem onları hem de değişik milletlerin bıraktığı eserleri koruyoruz. Kum ve denizimiz ile de övünüyoruz." dedi.

Ünal Üstel, 2020 yılına sayılı günler kala ulaşım ambargosuyla karşı karşıya kalmanın insan haklarına aykırı olduğunu dile getirerek, turizmde olduğu gibi ticaret ve spor gibi alanlarda da ambargolarla karşılaştıklarını, yine de değerlerine ve vatanlarına sahip çıktıklarını sözlerine ekledi.

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