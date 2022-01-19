Üstel: Türkiye’nin de Desteğiyle Yükselişimiz Sürecektir

UBP Girne Milletvekili ve adayı Dt.Ünal Üstel yaptığı açıklamada Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin yükselişinin süreceğini söyledi.

Üstel, Muhalefet partilerinin ‘iç hatlara bağlanma‘ konusunu saptırarak bu muazzam gelişmeyi sulandırmaya çalıştığını kaydetti.

Dt.Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

Saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hafta sonu iradesini sandığa yansıtacak ve bir kez daha vekillerini seçecektir. Öncelikle tüm seçmenlerimizi Pazar günü gerçekleşecek demokrasimizin olmazsa olmazı genel seçimlerde oy kullanmayı ihmal etmemeleri konusunda hassas olmaya davet ediyorum.

Ulusal birlik Partisi olarak tek başına iktidar için ant içtiğimiz bu günlerde her vatandaşımızın iradesini sandıkta görmek ve sandıktan çıkan güçlü desteğinizle uzun vadeli bir hükümet kurmak istiyoruz. Kısa süreli hükümetlerin ülkemize verdiği zararı düşünerek halkımızdan KKTC’yi istikrara kavuşturacak en doğru kararı vereceklerinden eminiz.

UBP’nin de iktidarda bulunduğu son yıllar KKTC’nin Dünya ile birlikte yaşadığı en bunalımlı sürece denk gelmiştir.

Pandemi ile birlikte yaşadığımız ekonomik sorunlar ve döviz kurlarındaki artış halkımızı ciddi anlamda yıpratmıştır. UBP, ateşten gömleği giydiği bu süreçte sağlıktan ekonomiye elinden geleni fazlasıyla yapmış ve halkımızın gözünde bir kez daha takdir toplamıştır. Asgari ücretli, kamu çalışanı ve emeklisine ortalama yüzde 40 oranında maaş artışı yansıtarak mutfakta yanan yangını söndürmek için adım atmıştır.

Piyasaya girecek olan bu artışlarla birlikte özel sektör çalışanları ve iş dünyası da rahat bir nefes alacak ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yükselişimiz sürecektir.

Turizm ve Sağlık Bakanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bu süreçte ben de halkımız için büyük fedakârlıklar ile gece gündüz çalıştım. Pandemi sürecinde özellikle Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısındaki son artışa rağmen zamanında alınan tedbirlerle Covid-19 belasına karşı dünyada en başarılı ülkeler arasına girmeye başardık.

Turizm alanında da özellikle hükümetimizin uçak bilet fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan kararı sonrası yaşanacak rahatlama ile uçuş sayılarındaki artış ve ülkeye gelen turist sayısındaki patlamaya hep birlikte şahit olacağız.

Muhalefet partilerinin konuyu saptırarak bu muazzam gelişmeyi sulandırmaya çalışması, Kıbrıs Türk halkının ucuza seyahat etme hakkını çok görmesi sadece bir akıl tutulmasıdır. KKTC’nin sadece ekonomik menfaatleri için Türkiye’de iç hatlar kapsamına alınması geç kalınmış bir karardır. Bu girişimde başta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olmak üzere emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliriz.

Pazartesi sabahı ülkemize güneş çok daha parlak bir şekilde doğacak UBP tek başına iktidar olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Partimizin en deneyimli ismi ve bir abisi olarak şahsıma verilen her türlü görevi başarıyla sürdüreceğim gibi tecrübemle de tüm UBP’lilere yol göstermeye ve her şartta yanlarında olmaya devam edeceğim.

Saygılarımla,