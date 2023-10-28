Üstel: Türkiye'nin KKTC'nin yanında durması, bizlere de geleceğe yürüme cesareti vermektedir

Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizle birlikte yarattığı en görkemli eser olan Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında…

Tarihte görülmemiş bir azimin, mücadelenin ve cesaretin sonucunda kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın bir tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yaşını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten kutluyorum.

Her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen başlatılan ve kazanılan İstiklal Mücadelesi'nin ardından, Atatürk'ün “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” sözüne uygun olarak yaratılan bu muazzam eser milletimize bırakılmış en büyük mirastır.

Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de cumhuriyetin temel niteliklerine kararlılıkla sahip çıkarak, onu demokratik ve laik yapısı ile geleceğe taşıyacaklarına duyduğum inanç tamdır.

Güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluşunun 100. yılında her alanda gösterdiği başarı ve ilerleme Kıbrıs Türk Halkı adına da sevinç ve gurur kaynağıdır. Bir asır önce ortaya konan istiklal mücadelesi ile mazlum tüm halklara örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş ve özgürlük mücadelesine de ilham kaynağı olmuş, halkımız bu şuurla başlatılan varoluş mücadelesinin sonunda, kendi cumhuriyetine kavuşmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen gün yükselen ve parlayan yıldızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile kucaklaşma ve gelecek yolculuğunu da aydınlatan bir ışık olmaya devam etmektedir.

Bugün, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, esarete boyun eğmeyen, özgür ve onurlu duruşu ile çalışan, üreten, gelişen, güçlenen ve küresel bir güce dönüşen Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerde ve her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durması, Kıbrıs Türk Halkı'na da güvenle geleceğe yürüme cesareti vermektedir.

‘İki devlet tek millet’ şiarına uygun olarak verilen bu samimi destek, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz birlikteliğimizi daha da pekiştirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk Halkı arasında her gün daha da gelişen ve güçlenen gönül köprüleri sayesinde inanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye Yüzyılı’nın ortak bir paydaşı olacak ve en kısa sürede dünya ile kucaklaşarak, dünya devletleri arasındaki hak ettiği yeri alacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılını ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyor, bu vesileyle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte İstiklal Harbi’ni zaferle taçlandıran kahramanlarımızı yâd ediyor, bağımsızlığımız uğrunda toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."