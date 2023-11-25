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Üstel: UBP Kurultayı Eylül 2024’te yapılacak "Sağdan soldan söylenen şeyler doğru şeyler değildir. "

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Üstel: UBP Kurultayı Eylül 2024’te yapılacak "Sağdan soldan söylenen şeyler doğru şeyler değildir. "
Üstel: UBP Kurultayı Eylül 2024’te yapılacak "Sağdan soldan söylenen şeyler doğru şeyler değildir. "

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayı’nın parti yetkili kurullarının aldığı karar doğrultunda Eylül 2024’te yapılacağını belirtti.

Üstel, bir ziyareti sırasında Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayı’nın tarihine yönelik bir soru üzerine değerlendirmede bulundu.

BRT’nin haberine göre, Üstel, şunları söyledi:

“Biz, birileri istedi diye, birileri istediği zamanda UBP kurultay yapacak diye bir şey yok. Kurultayın tarihi bellidir. Biz bunu merkez yönetim kurlunda alınan karar gereği Eylül 2024’te yapacağız. Bunu Türkiye Cumhuriyeti’ne de bildirdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgisi dahilinde 2024 Eylül ayında kurultayımızı gerçekleştireceğiz. UBP büyük bir partidir. Bir-iki ayda kurultay yetişmez. Kurultayımızı yaparken örgütlerimizi ve üyelerimizi yenileyeceğiz. O doğrultuda Eylül ayı içerisinde parti meclisinin belirlediği tarihte kurultayımızı yapmış olacağız. Sağdan soldan söylenen şeyler doğru şeyler değildir. Partinin yetkili organlarının alacağı karara uyacağız. O da Eylül 2024’tür.”

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