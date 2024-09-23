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Üstel: UBP’nin kapıları tüm üyelerimize açıktır

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, Parti Meclisi (PM) seçimlerinin sonuçlanmasıyla kurultay sürecinin tamamlandığını ifade etti.
Üstel: UBP’nin kapıları tüm üyelerimize açıktır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, Parti Meclisi (PM) seçimlerinin sonuçlanmasıyla kurultay sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Ünal Üstel, “Parti Meclisi’ne aday olan, kazanan veya bayrağı arkadaşlarına devreden tüm adaylarımıza tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Üstel, “Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en büyük, en örgütlü partisidir. Böylesi büyük bir partide, yapacak iş de, görev de çoktur. Partimizin her kademesinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada UBP’nin kapıları, UBP’ye hizmet etmek isteyen herkese açık olacaktır. Ulusal Birlik Partisi kapıları da, gönül kapılarımız da tüm üyelerimize açıktır” açıklamasını yaptı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Şimdi bir olma zamanıdır.

Şimdi birlik olma zamandır.

Şimdi hizmet zamanıdır.

Durmak yok, hizmete devam.

Birlikte yeni hedeflere,

Birlikte büyük hedeflere.”

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